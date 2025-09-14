Практика судов
  1. В мире

В Лондоне более 110 тысяч человек вышли на националистический марш – 25 арестов и десятки раненых

08:14, 14 сентября 2025
Более 110 000 участников вышли на «фестиваль свободы слова», в результате – 26 полицейских ранены.
В Лондоне более 110 тысяч человек вышли на националистический марш – 25 арестов и десятки раненых
Фото: theguardian
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лондоне более 110 000 человек приняли участие в марше «Объединим королевство», организованном ультраправым активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон. Мероприятие, названное «фестивалем свободы слова», стало одним из крупнейших националистических протестов за последние десятилетия, но сопровождалось расистскими теориями заговора и антимусульманской риторикой, что привело к напряженным столкновениям с полицией. Об этом сообщили Sky News и The Guardian.

Участники акции, прибывшие в столицу на поездах и автобусах, собрались в центре Лондона, держа флаги Союза и Собора Святого Георгия. Полиция оценила количество протестующих от 110 000 до 150 000 человек, что значительно превысило ожидания организаторов. Во время марша участники слушали выступления, в частности речь Робинсона, который назвал событие «крупнейшим фестивалем свободы слова» в истории Великобритании. Однако мероприятие сопровождалось значительной агрессией: столичная полиция сообщила о 25 арестах и 26 раненых офицерах, из которых четверо получили серьезные травмы, включая переломы, сотрясение мозга и травмы позвоночника. Помощник комиссара Мэтт Твист назвал насилие против полиции «абсолютно неприемлемым», отметив, что некоторые протестующие сознательно пытались прорвать кордоны.

Одновременно с маршем состоялся антирасистский контрпротест, организованный группой Stand Up To Racism, с участием около 5 000 активистов. На Уайтхолле и Трафальгарской площади между двумя группами возникли столкновения, которые сдерживались усиленными полицейскими кордонами с участием более 1 600 офицеров, включая подкрепление из других регионов. Контрпротестующие держали плакаты с лозунгами «Добро пожаловать, беженцы» и «Разгромим ультраправых», в то время как участники марша Робинсона выкрикивали лозунги против мигрантов и премьер-министра Кира Стармера.

К протестующим обратился Илон Маск, который заявил: «Я думаю, что есть что-то прекрасное в том, чтобы быть британцем, и то, что я вижу здесь, — это разрушение Британии, сначала медленная эрозия, но быстро растущая эрозия Британии с массовой неконтролируемой миграцией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Великобритания

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пленум Верховного Суда принял решение по законопроектам о замене прожиточного минимума на орудийную величину для расчета окладов судей

Оба законопроекта вводят зависимость от Кабмина, ведь размер орудийной величины для расчета окладов судей будет устанавливаться по представлению правительства ежегодно в бюджете – Пленум ВС рекомендовал законодателю учесть его замечания.

Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Когда клиент банка не несет ответственности за несанкционированные операции с платежной картой — позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что именно банк должен был подать в суд первой инстанции неоспоримые доказательства содействия клиентом незаконному использованию персонального идентификационного номера или другой информации, которая позволила инициировать платежные операции.

Таможенников проверят на добропорядочность – правительство утвердило порядок

Аттестационная комиссия будет анализировать законность источников происхождения имущества участника аттестации и его близких лиц, а также соотношение уровня жизни задекларированным доходам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду