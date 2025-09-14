В Лондоне более 110 тысяч человек вышли на националистический марш – 25 арестов и десятки раненых

Более 110 000 участников вышли на «фестиваль свободы слова», в результате – 26 полицейских ранены.

Фото: theguardian

В Лондоне более 110 000 человек приняли участие в марше «Объединим королевство», организованном ультраправым активистом Стивеном Яксли-Ленноном, известным как Томми Робинсон. Мероприятие, названное «фестивалем свободы слова», стало одним из крупнейших националистических протестов за последние десятилетия, но сопровождалось расистскими теориями заговора и антимусульманской риторикой, что привело к напряженным столкновениям с полицией. Об этом сообщили Sky News и The Guardian.

Участники акции, прибывшие в столицу на поездах и автобусах, собрались в центре Лондона, держа флаги Союза и Собора Святого Георгия. Полиция оценила количество протестующих от 110 000 до 150 000 человек, что значительно превысило ожидания организаторов. Во время марша участники слушали выступления, в частности речь Робинсона, который назвал событие «крупнейшим фестивалем свободы слова» в истории Великобритании. Однако мероприятие сопровождалось значительной агрессией: столичная полиция сообщила о 25 арестах и 26 раненых офицерах, из которых четверо получили серьезные травмы, включая переломы, сотрясение мозга и травмы позвоночника. Помощник комиссара Мэтт Твист назвал насилие против полиции «абсолютно неприемлемым», отметив, что некоторые протестующие сознательно пытались прорвать кордоны.

Одновременно с маршем состоялся антирасистский контрпротест, организованный группой Stand Up To Racism, с участием около 5 000 активистов. На Уайтхолле и Трафальгарской площади между двумя группами возникли столкновения, которые сдерживались усиленными полицейскими кордонами с участием более 1 600 офицеров, включая подкрепление из других регионов. Контрпротестующие держали плакаты с лозунгами «Добро пожаловать, беженцы» и «Разгромим ультраправых», в то время как участники марша Робинсона выкрикивали лозунги против мигрантов и премьер-министра Кира Стармера.

К протестующим обратился Илон Маск, который заявил: «Я думаю, что есть что-то прекрасное в том, чтобы быть британцем, и то, что я вижу здесь, — это разрушение Британии, сначала медленная эрозия, но быстро растущая эрозия Британии с массовой неконтролируемой миграцией».

