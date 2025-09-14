У Лондоні більше 110 тисяч людей вийшли на націоналістичний марш – 25 арештів і десятки поранених

До 150 000 учасників вийшли на «фестиваль свободи слова», в результаті – 26 поліцейських поранено.

Фото: theguardian

У Лондоні понад 110 000 людей взяли участь у марші «Об’єднаймо королівство», організованому ультраправим активістом Стівеном Якслі-Ленноном, відомим як Томмі Робінсон. Захід, названий «фестивалем свободи слова», став одним із найбільших націоналістичних протестів за останні десятиліття, але супроводжувався расистськими теоріями змови та антимусульманською риторикою, що призвело до напружених сутичок із поліцією. Про це повідомили Sky News та The Guardian.

Учасники акції, які прибули до столиці поїздами та автобусами, зібралися у центрі Лондона, тримаючи прапори Союзу та Собору Святого Георгія. Поліція оцінила кількість протестувальників від 110 000 до 150 000 осіб, що значно перевищило очікування організаторів. Під час маршу учасники слухали виступи, зокрема промову Робінсона, який назвав подію «найбільшим фестивалем свободи слова» в історії Великої Британії. Проте захід супроводжувався значною агресією: столична поліція повідомила про 25 арештів і 26 поранених офіцерів, із яких четверо отримали серйозні травми, включаючи переломи, струс мозку та травми хребта. Помічник комісара Метт Твіст назвав насильство проти поліції «абсолютно неприйнятним», зазначивши, що деякі протестувальники свідомо намагалися прорвати кордони.

Одночасно з маршем відбувся антирасистський контрпротест, організований групою Stand Up To Racism, за участю близько 5 000 активістів. На Вайтхоллі та Трафальгарській площі між двома групами виникли зіткнення, які стримувалися посиленими поліцейськими кордонами за участю понад 1 600 офіцерів, включаючи підкріплення з інших регіонів. Контрпротестувальники тримали плакати з гаслами «Ласкаво просимо біженцям» і «Розгромимо ультраправих», тоді як учасники маршу Робінсона вигукували гасла проти мігрантів і прем’єр-міністра Кіра Стармера.

До протестувальників звернувся Ілон Маск, який заявив: «Я думаю, що є щось прекрасне в тому, щоб бути британцем, і те, що я бачу тут, – це руйнування Британії, спочатку повільна ерозія, але швидко зростаюча ерозія Британії з масовою неконтрольованою міграцією».

