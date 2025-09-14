В Венесуэле украли реликвию первого святого-миллениала Карло Акутиса

Реликвия исчезла всего через два дня после его канонизации.

В приходе Санто-Доминго-де-Гусман, что в штате Мерида на западе Венесуэлы, пропала реликвия Карло Акутиса — первого святого Католической Церкви, родившегося в третьем тысячелетии. Об этом сообщил координатор Молодежной группы Сан-Карло Акутиса Адриан Гарсия, пишет АР.

Исчезновение реликвии — небольшого кусочка ткани, считавшегося предметом «третьей степени» (к которому прикасался святой), обнаружили 9 сентября. Она хранилась в стеклянном реликварии и пропала всего через два дня после канонизации Акутиса Папой Львом XIV.

«На данный момент нет никакой информации; она все еще пропала. Мы верим в Бога, что она найдется. Она имеет большую духовную ценность», — отметил Гарсия.

Полиция начала расследование инцидента.

Напомним, что Папа Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Риме провозгласил святыми Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. Это были первые канонизации нового понтифика.

Церемонию посетили более 80 тысяч человек. На площади можно было увидеть баннеры и футболки с портретами новых святых, а среди паломников было немало молодежи из скаутских и приходских организаций.

Карло Акутис — первый святой-миллениал

15-летний итальянец, известный как «инфлюенсер Бога», использовал цифровые технологии для распространения веры. Он создал сайт со списком чудес, а после смерти от лейкемии в 2006 году его гробница в Ассизи стала местом паломничества. Ватикан признал два исцеления благодаря его заступничеству — в Бразилии и Коста-Рике.

