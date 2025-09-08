Практика судов
В Ватикане канонизировали первого святого-миллениала Карло Акутиса

21:45, 8 сентября 2025
В Ватикане провозгласили святыми Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати.
Источник фото: Filippo Monteforte/Agence France-Presse — Getty Images, Matteo Minnella/Reuters
Папа Лев XIV во время мессы на площади Святого Петра в Риме провозгласил святыми Карло Акутиса и Пьера Джорджо Фрассати. Это первые канонизации нового понтифика, сообщает The New York Times.

Церемонию посетили более 80 тысяч человек. На площади можно было увидеть баннеры и футболки с портретами новых святых, а среди паломников было много молодежи из скаутских и приходских молодежных организаций.

Карло Акутис — первый святой-миллениал

15-летний итальянец, известный как «инфлюенсер Бога», использовал цифровые технологии для распространения веры. Он создал сайт со списком чудес, а после смерти от лейкемии в 2006 году его гробница в Ассизи стала местом паломничества. Ватикан признал два исцеления благодаря его заступничеству — в Бразилии и Коста-Рике.

Пьер Джорджо Фрассати

Молодой альпинист и католический активист умер от полиомиелита в 1925 году в возрасте 24 лет. Его беатифицировал Иоанн Павел II в 1990 году, а второе чудо, признанное в 2024 году, открыло путь к канонизации.

По словам исследователей, процесс канонизации сегодня проходит значительно быстрее, чем в прошлые столетия: путь Карло от смерти до провозглашения святым занял всего 19 лет.

Ватикан

