Практика судів
  1. У світі

У Ватикані канонізували першого святого-міленіала Карло Акутіса

21:45, 8 вересня 2025
Папа Лев XIV проголосив святими Карло Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті.
У Ватикані канонізували першого святого-міленіала Карло Акутіса
Джерело фото: Filippo Monteforte/Agence France-Presse — Getty Images, Matteo Minnella/Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Лев XIV під час меси на площі Святого Петра в Римі проголосив святими Карло Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті. Це перші канонізації нового понтифіка, повідомляє The New York Times.

Церемонію відвідали понад 80 тисяч людей. На площі можна було побачити банери та футболки з портретами нових святих, а серед паломників було чимало молоді зі скаутських і парафіяльних організацій.

Карло Акутіс — перший святий-міленіал

15-річний італієць, відомий як «інфлюенсер Бога», використовував цифрові технології для поширення віри. Він створив сайт із переліком чудес, а після смерті від лейкемії у 2006 році його гробниця в Ассізі стала місцем паломництва. Ватикан визнав два зцілення завдяки його заступництву — в Бразилії та Коста-Риці.

П’єр Джорджо Фрассаті

Молодий альпініст і католицький активіст помер від поліомієліту у 1925 році у віці 24 років. Його беатифікував Іван Павло ІІ у 1990 році, а друге чудо, визнане у 2024 році, відкрило шлях до канонізації.

За словами дослідників, процес канонізації нині відбувається значно швидше, ніж у попередні століття: шлях Карло від смерті до проголошення святим зайняв лише 19 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У комітеті з нацбезпеки вказали, що законопроекти про посилення покарання за СЗЧ і непокору «це пропозиція безпосередньо самих військових»

Олександр Федієнко вважає, що відбувається «дискредитація» парламенту і закликає військове керівництво вийти у публічну площину з комунікацією стосовно законопроектів 13260 та 13452.

Нардепу Федору Христенку інкримінують системний вплив на НАБУ – його показання можуть розставити крапки над «і»

Судячи з формулювань, які наводить ОГП та СБУ, показання Федора Христенка можуть пролити світло на загальну ситуацію у НАБУ.

«Перетворить суди на статистів»: у Міноборони виступили проти законопроекту 13452, який забороняє судам пом’якшувати покарання військовим за непокору

В Міноборони вказали, що запропоновані законопроектом 13452 зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду