У Ватикані канонізували першого святого-міленіала Карло Акутіса

Папа Лев XIV під час меси на площі Святого Петра в Римі проголосив святими Карло Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті. Це перші канонізації нового понтифіка, повідомляє The New York Times.

Церемонію відвідали понад 80 тисяч людей. На площі можна було побачити банери та футболки з портретами нових святих, а серед паломників було чимало молоді зі скаутських і парафіяльних організацій.

Карло Акутіс — перший святий-міленіал

15-річний італієць, відомий як «інфлюенсер Бога», використовував цифрові технології для поширення віри. Він створив сайт із переліком чудес, а після смерті від лейкемії у 2006 році його гробниця в Ассізі стала місцем паломництва. Ватикан визнав два зцілення завдяки його заступництву — в Бразилії та Коста-Риці.

П’єр Джорджо Фрассаті

Молодий альпініст і католицький активіст помер від поліомієліту у 1925 році у віці 24 років. Його беатифікував Іван Павло ІІ у 1990 році, а друге чудо, визнане у 2024 році, відкрило шлях до канонізації.

За словами дослідників, процес канонізації нині відбувається значно швидше, ніж у попередні століття: шлях Карло від смерті до проголошення святим зайняв лише 19 років.

