У Венесуелі викрали реліквію першого святого-міленіала Карло Акутіса

Реліквія зникла лише через два дні після його канонізації.

Джерело фото: Matteo Minnella/Reuters

У парафії Санто-Домінго-де-Гусман, що у штаті Меріда на заході Венесуели, зникла реліквія Карло Акутіса — першого святого Католицької Церкви, народженого у третьому тисячолітті. Про це повідомив координатор Молодіжної групи Сан-Карло Акутіса Адріан Гарсія, пише АР.

Зникнення реліквії — невеликого шматка тканини, що вважався предметом «третього ступеня» (до якого торкався святий), виявили 9 вересня. Вона зберігалася у скляному релікварії й зникла лише через два дні після канонізації Акутіса Папою Левом XIV.

«Наразі немає жодної інформації; вона все ще зникла. Ми віримо в Бога, що вона знайдеться. Вона має велику духовну цінність», — зазначив Гарсія.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, що Папа Лев XIV під час меси на площі Святого Петра в Римі проголосив святими Карло Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті. Це перші канонізації нового понтифіка.

Церемонію відвідали понад 80 тисяч людей. На площі можна було побачити банери та футболки з портретами нових святих, а серед паломників було чимало молоді зі скаутських і парафіяльних організацій.

Карло Акутіс — перший святий-міленіал

15-річний італієць, відомий як «інфлюенсер Бога», використовував цифрові технології для поширення віри. Він створив сайт із переліком чудес, а після смерті від лейкемії у 2006 році його гробниця в Ассізі стала місцем паломництва. Ватикан визнав два зцілення завдяки його заступництву — в Бразилії та Коста-Риці.

