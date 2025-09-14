Практика судів
  1. У світі

У Венесуелі викрали реліквію першого святого-міленіала Карло Акутіса

19:36, 14 вересня 2025
Реліквія зникла лише через два дні після його канонізації.
У Венесуелі викрали реліквію першого святого-міленіала Карло Акутіса
Джерело фото: Matteo Minnella/Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У парафії Санто-Домінго-де-Гусман, що у штаті Меріда на заході Венесуели, зникла реліквія Карло Акутіса — першого святого Католицької Церкви, народженого у третьому тисячолітті. Про це повідомив координатор Молодіжної групи Сан-Карло Акутіса Адріан Гарсія, пише АР.

Зникнення реліквії — невеликого шматка тканини, що вважався предметом «третього ступеня» (до якого торкався святий), виявили 9 вересня. Вона зберігалася у скляному релікварії й зникла лише через два дні після канонізації Акутіса Папою Левом XIV.

«Наразі немає жодної інформації; вона все ще зникла. Ми віримо в Бога, що вона знайдеться. Вона має велику духовну цінність», — зазначив Гарсія.

Поліція розпочала розслідування інциденту.

Нагадаємо, що Папа Лев XIV під час меси на площі Святого Петра в Римі проголосив святими Карло Акутіса та П’єра Джорджо Фрассаті. Це перші канонізації нового понтифіка.

Церемонію відвідали понад 80 тисяч людей. На площі можна було побачити банери та футболки з портретами нових святих, а серед паломників було чимало молоді зі скаутських і парафіяльних організацій.

Карло Акутіс — перший святий-міленіал

15-річний італієць, відомий як «інфлюенсер Бога», використовував цифрові технології для поширення віри. Він створив сайт із переліком чудес, а після смерті від лейкемії у 2006 році його гробниця в Ассізі стала місцем паломництва. Ватикан визнав два зцілення завдяки його заступництву — в Бразилії та Коста-Риці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Венесуела Ватикан

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Фінансування судової влади у 2026 році збільшать на 100 млн за загальним фондом і на 800 млн за спецфондом – хоча ВРП пропонувала збільшити на 16,2 млрд грн

Водночас Кабміну врахував у повному обсязі потребу у капітальних видатках ВАКС та Вищої ради правосуддя на проведення капітального ремонту будівлі і передбачив видатки для створення двох нових вищих спеціалізованих судів – СОАС та СААС.

Засудженим дозволять короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній – Рада розгляне законопроект

Верховна Рада планує врегулювати порядок виїзду засуджених за межі виправних і виховних колоній на виконання рішення КСУ.

Військова частина відмовила у виплаті 1 млн грн за постановою про «контракт 18-24», бо військовослужбовцям офіцерського складу така винагорода не виплачується – що вирішив суд

У березні 2022 року чоловік у віці до 25 років почав службу, дослужив до офіцерського звання, отримав травму, пов'язану із захистом Батьківщини, але йому відмовили у виплаті винагороди за постановою про «контракт 18-24» – суд частково задовольнив його позов.

«Я можу і в ухо дати» – суддю-блогера Дмитра Кривенка звинуватили у неповазі до громадських активістів та гомофобії, але покарання поки що не придумали

Суддя повідомив, що він став жертвою інформаційної кампанії зі сторони громадських активістів та не зміг спокійно спостерігати, як знищують авторитет судової влади.

На місцеві та апеляційні суди і установи ДСА в бюджеті 2026 року не вистачає 15,5 млрд грн – Вища рада правосуддя

Крім того, Мінфін пропонує передбачити 10 млн грн у 2026 році на виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя – в той час як потрібно 2,3 млрд грн.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції