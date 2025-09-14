Практика судов
  1. В мире

Издатель Rolling Stone и Variety подал в суд на Google из-за того, что на поисковые запросы отвечает искусственный интеллект

19:00, 14 сентября 2025
Penske Media утверждает, что система AI Overviews использует материалы ее изданий без разрешения, уменьшает онлайн-трафик и приводит к падению доходов.
Издатель Rolling Stone и Variety подал в суд на Google из-за того, что на поисковые запросы отвечает искусственный интеллект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Американская медиакомпания Penske Media — издатель Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter и Variety — подала иск против Google. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причина — в поисковой выдаче компания показывает сгенерированные искусственным интеллектом AI Overviews, которые, по мнению издателя, незаконно используют материалы его изданий и снижают онлайн-трафик.

Иск был подан 12 сентября в федеральный окружной суд в Вашингтоне.

В Penske Media отмечают: пользователи часто не переходят по ссылкам, поскольку необходимую информацию получают непосредственно из ответа, подготовленного искусственным интеллектом.

По подсчетам компании, около 20% поисковых результатов Google, содержащих материалы ее изданий, сопровождаются AI Overviews — и эта цифра постоянно растет.

В компании добавляют, что доходы от партнерских ссылок сократились более чем на треть с конца 2024 года, что напрямую связывают со снижением трафика из Google.

В свою очередь в Google заявили, что благодаря AI Overviews поиск стал «более полезным», а пользователи, которые переходят по ссылкам, проводят на сайтах больше времени.

Также в компании подчеркнули, что намерены «защищаться от необоснованных претензий».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд иск Google искусственный интеллект технологии ИИ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурсы на должности госслужбы планируют возобновить с 1 июня 2026 года — комитет рекомендовал законопроект

Законопроект предусматривает возобновление конкурсов на должности государственной службы, а также сроки объявления и проведения конкурсов на должности, на которые лица были назначены в период действия военного положения без конкурса.

Прокурор, как и любой гражданин, может осуществлять видеозапись судебного заседания, даже если судья не предоставил на это согласие – КДКП

В конфликте между судом и прокурором, дисциплинарная комиссия прокуроров поддержала прокурора.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

Верховный Суд указал, когда земельный участок может быть принудительно отчужден в государственную или коммунальную собственность

Верховный Суд высказался по поводу отсутствия у органа местного самоуправления обязанности доказывать общественную необходимость отчуждения земельного участка под размещение объектов, связанных с добычей полезных ископаемых общегосударственного значения.

Минфин предлагает выделить на ВСП в 2026 году 371 млн грн – в Высшем совете правосудия заявили, что в этой сумме не хватает еще 122 млн

В Высшем совете правосудия указали, что нужно дополнительно 38,8 млн грн на оплату труда, 6,6 млн – для обеспечения начислений на оплату труда и 62,4 млн грн – на расходы развития, в частности, капитальный ремонт.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олексій Іванов
    Олексій Іванов
    суддя Центрального апеляційного господарського суду