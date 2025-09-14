Издатель Rolling Stone и Variety подал в суд на Google из-за того, что на поисковые запросы отвечает искусственный интеллект

Penske Media утверждает, что система AI Overviews использует материалы ее изданий без разрешения, уменьшает онлайн-трафик и приводит к падению доходов.

Американская медиакомпания Penske Media — издатель Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter и Variety — подала иск против Google. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Причина — в поисковой выдаче компания показывает сгенерированные искусственным интеллектом AI Overviews, которые, по мнению издателя, незаконно используют материалы его изданий и снижают онлайн-трафик.

Иск был подан 12 сентября в федеральный окружной суд в Вашингтоне.

В Penske Media отмечают: пользователи часто не переходят по ссылкам, поскольку необходимую информацию получают непосредственно из ответа, подготовленного искусственным интеллектом.

По подсчетам компании, около 20% поисковых результатов Google, содержащих материалы ее изданий, сопровождаются AI Overviews — и эта цифра постоянно растет.

В компании добавляют, что доходы от партнерских ссылок сократились более чем на треть с конца 2024 года, что напрямую связывают со снижением трафика из Google.

В свою очередь в Google заявили, что благодаря AI Overviews поиск стал «более полезным», а пользователи, которые переходят по ссылкам, проводят на сайтах больше времени.

Также в компании подчеркнули, что намерены «защищаться от необоснованных претензий».

