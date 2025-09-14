Видавець Rolling Stone та Variety подав до суду на Google через те, що на пошукові запити відповідає штучний інтелект

Penske Media стверджує, що система AI Overviews використовує матеріали її видань без дозволу, зменшує онлайн-трафік і призводить до падіння доходів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська медіакомпанія Penske Media — видавець Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter та Variety — подала позов проти Google. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Причина — у пошуковій видачі компанія показує згенеровані штучним інтелектом AI Overviews, які, на думку видавця, незаконно використовують матеріали його видань і знижують онлайн-трафік.

Позов було подано 12 вересня до федерального окружного суду у Вашингтоні.

У Penske Media наголошують: користувачі часто не переходять за посиланнями, оскільки необхідну інформацію отримують безпосередньо з відповіді, підготовленої штучним інтелектом.

За підрахунками компанії, близько 20% пошукових результатів Google, що містять матеріали її видань, супроводжуються AI Overviews — і ця цифра постійно зростає.

У компанії додають, що доходи від партнерських посилань скоротилися більш ніж на третину з кінця 2024 року, що напряму пов’язують зі зменшенням трафіку з Google.

У свою чергу в Google заявили, що завдяки AI Overviews пошук став «більш корисним», а користувачі, які переходять за посиланнями, проводять на сайтах більше часу.

Також у компанії наголосили, що мають намір «захищатися від необґрунтованих претензій».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.