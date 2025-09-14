Практика судів
Видавець Rolling Stone та Variety подав до суду на Google через те, що на пошукові запити відповідає штучний інтелект

19:00, 14 вересня 2025
Penske Media стверджує, що система AI Overviews використовує матеріали її видань без дозволу, зменшує онлайн-трафік і призводить до падіння доходів.
Американська медіакомпанія Penske Media — видавець Rolling Stone, Billboard, The Hollywood Reporter та Variety — подала позов проти Google. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Причина — у пошуковій видачі компанія показує згенеровані штучним інтелектом AI Overviews, які, на думку видавця, незаконно використовують матеріали його видань і знижують онлайн-трафік.  

Позов було подано 12 вересня до федерального окружного суду у Вашингтоні.

У Penske Media наголошують: користувачі часто не переходять за посиланнями, оскільки необхідну інформацію отримують безпосередньо з відповіді, підготовленої штучним інтелектом.

За підрахунками компанії, близько 20% пошукових результатів Google, що містять матеріали її видань, супроводжуються AI Overviews — і ця цифра постійно зростає.

У компанії додають, що доходи від партнерських посилань скоротилися більш ніж на третину з кінця 2024 року, що напряму пов’язують зі зменшенням трафіку з Google.

У свою чергу в Google заявили, що завдяки AI Overviews пошук став «більш корисним», а користувачі, які переходять за посиланнями, проводять на сайтах більше часу.

Також у компанії наголосили, що мають намір «захищатися від необґрунтованих претензій».

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

