Папа Римский назвал малореалистичным посредничество Ватикана между Украиной и РФ

Папа Лев XIV сказал, что считает маловероятной роль Ватикана как посредника в переговорах между Украиной и Россией.

Папа Римский Лев XIV назвал малореалистичным посредничество Ватикана между Украиной и РФ. Об этом он сказал в интервью для книги «Лев XIV: Гражданин мира, миссионер XXI века», передает Vatican News.

«Я бы различал голос Святого Престола в выступлениях за мир и роль посредника, которая, на мой взгляд, очень отличается и не такая реалистичная, как первая», — ответил Лев XIV на вопрос о потенциальной посреднической роли.

Он добавил: «Святой Престол с начала войны прилагал большие усилия, чтобы сохранять позицию, которая является действительно нейтральной».

