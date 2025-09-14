Папа Римський назвав малореалістичним посередництво Ватикану між Україною та РФ

Папа Лев XIV сказав, що вважає малоймовірною роль Ватикану як посередника у переговорах між Україною та Росією.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Папа Римський Лев XIV назвав малореалістичним посередництво Ватикану між Україною та РФ. Про це він сказав у інтерв’ю для книги «Лев XIV: Громадянин світу, місіонер XXI століття», передає Vatican News.

«Я б розрізнив голос Святого Престолу у виступах за мир та роль посередника, яка, на мою думку, дуже відрізняється і не така реалістична, як перша», - відповів Лев XIV на питання про потенційну посередницьку роль.

Він додав: «Святий Престол від початку війни докладав великих зусиль, аби зберігати позицію, яка є справді нейтральною».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.