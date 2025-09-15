Компания Илона Маска уволила 500 сотрудников из команды, обучавшей чат-бот Grok

Сотрудникам пообещали выплатить зарплату до конца контрактов

Фото: unn.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания американского бизнесмена Илона Маска xAI уволила около 500 сотрудников из команды аннотации данных, которая помогала обучать чат-бот на основе искусственного интеллекта Grok, пишет Business Insider.

По данным издания, сотрудников предупредили по электронной почте вечером 12 сентября. Им пообещали выплатить зарплату до конца контрактов — до 30 ноября, однако доступ к системам компании закрыли сразу.

Вместо универсальных тренеров xAI теперь будет набирать специализированных ИИ-специалистов в сфере STEM. Они будут работать с текстами, аудио и видео, создавая подписи и аннотации с помощью специализированного программного обеспечения.

По данным Reuters, увольнения произошли после нескольких отставок в компании, в частности финансового директора Майка Либераторе. В июле xAI представила 4-ю версию Grok, который, по словам Маска, является «самым умным ИИ в мире».

Ранее сообщалось, что Илон Маск сделал ИИ-модель Grok 4 бесплатной для всех пользователей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.