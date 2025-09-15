Компанія Ілона Маска звільнила 500 працівників з команди, яка тренувала чат-бот Grok

Працівникам пообіцяли виплатити зарплату до кінця контрактів

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска xAI звільнила скоротила близько 500 працівників із команди анотації даних, яка допомагала навчати чат-бот на основі штучного інтелекту Grok, пише Business Insider.

За даними видання, працівників попередили електронною поштою ввечері 12 вересня. Їм пообіцяли виплатити зарплату до кінця контрактів – 30 листопада, але доступ до систем компанії закрили одразу.

Замість універсальних тренерів xAI тепер набиратиме спеціалізованих ШІ-фахівців у сфері STEM. Вони працюватимуть з текстами, аудіо та відео, створюючи підписи й анотації за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

За даними Reuters, звільнення працівників відбулося після кількох відставок у компанії, зокрема фінансового директора Майка Лібераторе. У липні xAI презентувала 4-ту версію Grok, який, за словами Маска, є «найрозумнішим ШІ у світі».

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск зробив ШІ-модель Grok 4 безкоштовною для всіх користувачів.

