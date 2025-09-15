Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпинем

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах США и Китая, что может касаться TikTok.

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином в пятницу, 19 сентября. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Также американский президент сообщил об успешных переговорах представителей США с китайцами по торговому соглашению. Очевидно, речь идет о TikTok.

«Большая торговая встреча в Европе между Соединенными Штатами Америки и Китаем прошла ОЧЕНЬ ХОРОШО! Она скоро завершится. Также было достигнуто соглашение относительно «определенной» компании, которую молодежь нашей страны очень хотела спасти. Они будут очень счастливы! В пятницу я буду разговаривать с президентом Си. Отношения остаются очень крепкими!!!» — написал Трамп.

