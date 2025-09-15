Трамп заявив про прорив у торговельних переговорах США і Китаю, що може стосуватися TikTok.

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп анонсував телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпінем у п’ятницю, 19 вересня. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Також американський президент повідомив про успішні переговори представників США з китайцями щодо торгівельної угоди. Очевидно, йдеться про TikTok.

«Велика торгова зустріч в Європі між Сполученими Штатами Америки та Китаєм пройшла ДУЖЕ ДОБРЕ! Вона незабаром завершиться. Також було досягнуто угоди щодо «певної» компанії, яку молодь нашої країни дуже хотіла врятувати. Вони будуть дуже щасливі! У п'ятницю я буду розмовляти з президентом Сі. Відносини залишаються дуже міцними!!!» — написав Трамп.

