Практика судов
  1. В мире

Гигантский горшок не выдержал: в Нигерии сорвалась попытка установить рекорд из самого большого блюда риса, фото

23:33, 15 сентября 2025
Шеф-повар пыталась приготовить самое большое блюдо из риса джолоф, но горшок разбился.
Гигантский горшок не выдержал: в Нигерии сорвалась попытка установить рекорд из самого большого блюда риса, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Лагосе тысячи зрителей стали свидетелями необычного инцидента: во время попытки приготовить самое большое в мире блюдо из риса джолоф и установить рекорд разбился специально изготовленный 23-тысячелитровый горшок. Об этом сообщает BBC.

Инициатором кулинарного вызова стала 28-летняя шеф-повар и инфлюенсер Хильда Бачи, известная своим предыдущим рекордом Гиннеса за самый длинный кулинарный марафон в 2023 году.

Ее команда использовала:

  • 4000 кг риса,
  • 500 коробок томатной пасты,
  • 600 кг лука,
  • 168 кг козлятины.

Приготовление длилось девять часов, и блюдо планировали взвесить с помощью крана. Однако во время подъема конструкция не выдержала: одна из ножек кастрюли сломалась, а стенка изогнулась. Несмотря на это, еда не рассыпалась.

Организаторы готовят фото- и видеодоказательства, которые отправят в Guinness World Records, чтобы попытку официально засчитали. Организация уже поздравила Бачи в соцсетях с масштабным вызовом.

Приготовленный джолоф, который символизирует национальную гордость Нигерии, разделили на порции и раздали тысячам зрителей, собравшихся на событие.

«Джолоф — блюдо, благодаря которому Африка известна во всем мире. Было бы правильно, если бы самый большой горшок этого блюда появился именно в Нигерии», — сказала Хильда Бачи.

Рис джолоф — традиционное блюдо Западной Африки, которое готовят в томатном соусе с добавлением мяса или морепродуктов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нигерия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кандидаты в Этический совет по квоте международных организаций – известны фамилии

Оценивать добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия хотят иностранные эксперты Павол Жилинчик и Винфрид Шуберт.

ВККС назначила членов Экспертного совета, который будет помогать отбирать судей Специализированного окружного административного суда

По прогнозам ВККС, активная стадия конкурса будет проходить летом 2026 года.

До 30 тысяч евро за полгода – партнеры ищут советника по коммуникациям для НАБУ и САП

Европейские партнеры ищут «кризисного» коммуникационщика для НАБУ и САП, с которым заключат контракт на сумму до 30 тысяч евро – работать надо будет 6 месяцев.

В рамках реализации соглашения с США о недрах представители США посетили месторождение, где добывают титановые руды — фото

В Минэкономики сообщили о визите партнеров из США на Бирзулевский ГОК и Ликаровское месторождение, где добывают титановые руды в рамках реализации соглашения о полезных ископаемых.

Военнослужащий, принятый на службу в возрасте до 25 лет и уволенный из-за травмы, связанной с защитой Родины, имеет право на выплату по правилам «контракта 18-24» – решение суда

Военный в возрасте до 25 лет заключил контракт о прохождении военной службы, принимал непосредственное участие в боевых действиях и из-за травмы, связанной с защитой Родины, был уволен со службы – суд установил, имеет ли он право на выплату единовременного денежного вознаграждения по правилам «контракт 18-24».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції