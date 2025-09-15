Гигантский горшок не выдержал: в Нигерии сорвалась попытка установить рекорд из самого большого блюда риса, фото

Шеф-повар пыталась приготовить самое большое блюдо из риса джолоф, но горшок разбился.

В Лагосе тысячи зрителей стали свидетелями необычного инцидента: во время попытки приготовить самое большое в мире блюдо из риса джолоф и установить рекорд разбился специально изготовленный 23-тысячелитровый горшок. Об этом сообщает BBC.

Инициатором кулинарного вызова стала 28-летняя шеф-повар и инфлюенсер Хильда Бачи, известная своим предыдущим рекордом Гиннеса за самый длинный кулинарный марафон в 2023 году.

Ее команда использовала:

4000 кг риса,

500 коробок томатной пасты,

600 кг лука,

168 кг козлятины.

Приготовление длилось девять часов, и блюдо планировали взвесить с помощью крана. Однако во время подъема конструкция не выдержала: одна из ножек кастрюли сломалась, а стенка изогнулась. Несмотря на это, еда не рассыпалась.

Организаторы готовят фото- и видеодоказательства, которые отправят в Guinness World Records, чтобы попытку официально засчитали. Организация уже поздравила Бачи в соцсетях с масштабным вызовом.

Приготовленный джолоф, который символизирует национальную гордость Нигерии, разделили на порции и раздали тысячам зрителей, собравшихся на событие.

«Джолоф — блюдо, благодаря которому Африка известна во всем мире. Было бы правильно, если бы самый большой горшок этого блюда появился именно в Нигерии», — сказала Хильда Бачи.

Рис джолоф — традиционное блюдо Западной Африки, которое готовят в томатном соусе с добавлением мяса или морепродуктов.

