В Житомирской области мужчина получил более 5 лет тюрьмы за кражу средств с банковской карты

23:14, 15 сентября 2025
Кража 8 тысяч через приложение завершилось тюремным сроком.
Бердичевский горрайонный суд признал виновным 31-летнего жителя Бердичева в краже средств по банковской карточке знакомого. Мужчина получил 5 лет лишения свободы. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщили в суде.

Согласно материалам дела, в феврале 2025 года обвиняемый находился в гостях у своего знакомого. Воспользовавшись моментом, он без разрешения взял банковскую карту потерпевшего и с помощью собственного смартфона через мобильное приложение перевел 8 тысяч гривен на свой счет. Угнанные средства потратил на собственные нужды. Свою вину признал полностью.

Как отмечено в приговоре, мужчина ранее уже имел судимость и на момент рассмотрения дела находился в местах лишения свободы. В июне 2025 года Бердичевский суд приговорил его к 5 годам и 2 месяцам заключения за поджог автомобиля.

Учитывая совокупность приговоров, суд определил окончательное наказание – 5 лет и 4 месяца лишения свободы (дело № 274/5585/25).

суд кража

