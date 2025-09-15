На Житомирщині чоловік отримав понад 5 років в’язниці за крадіжку коштів з банківської карти

Крадіжка 8 тисяч через застосунок завершилась тюремним строком

Бердичівський міськрайонний суд визнав винним 31-річного мешканця Бердичева у крадіжці коштів з банківської картки знайомого. Чоловік отримав 5 років позбавлення волі. Вирок наразі не набрав чинності та може бути оскаржений у встановленому законом порядку. Про це повідомили у суді.

Згідно з матеріалами справи, у лютому 2025 року обвинувачений перебував у гостях у свого знайомого. Скориставшись моментом, він без дозволу взяв банківську картку потерпілого і за допомогою власного смартфона, через мобільний додаток, переказав 8 тисяч гривень на свій рахунок. Викрадені кошти витратив на власні потреби. Свою вину визнав повністю.

Як зазначено у вироку, чоловік раніше вже мав судимість і на момент розгляду справи перебував у місцях позбавлення волі. У червні 2025 року Бердичівський суд засудив його до 5 років і 2 місяців ув’язнення за підпал автомобіля.

Враховуючи сукупність вироків, суд визначив остаточне покарання — 5 років і 4 місяці позбавлення волі (справа № 274/5585/25).

