Украинцев в Польше ежемесячно будут проверять – кто в зоне риска потери соцпомощи

16:36, 16 сентября 2025
Польша вводит ежемесячные проверки трудоустройства украинцев для получения помощи.
Украинцев в Польше ежемесячно будут проверять – кто в зоне риска потери соцпомощи
Польские власти вводят ежемесячные проверки трудоустройства для украинцев, проживающих в стране и получающих социальную помощь по программе «800+». Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мацей Душчик, передает Inkorr. Новые меры направлены на усиление контроля за выплатами иностранным гражданам, в частности украинским беженцам, и могут привести к отмене социальной помощи или даже запрету на въезд в Польшу в случае нарушения трудовых требований.

Согласно новому законопроекту, украинским беженцам будет гарантировано право на легальное пребывание в Польше до 4 марта 2026 года, а также сохранена возможность трудоустройства. В то же время правительство усиливает контроль за системой поддержки, отменяя некоторые предыдущие решения. В частности, выплаты по программе «800+», предназначенные для поддержки воспитания детей, теперь привязаны к занятости получателей и посещению их детьми польских школ.

Фонд социального страхования Польши (ZUS) будет проводить ежемесячные проверки, чтобы убедиться, что лица, получающие выплаты, официально трудоустроены. «ZUS ежемесячно будет автоматически проверять, был ли иностранец трудоустроен в предыдущем месяце. Если условие выполнено, пособие начисляется», — пояснил Душчик. В случае отсутствия работы право на социальные выплаты может быть утрачено.

Исключения предусмотрены для отдельных групп населения, которые считаются «активными на рынке труда». Например, родители, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и имеют соответствующее официальное подтверждение в Польше, смогут получать выплаты без необходимости трудоустройства.

Новые правила являются частью более широкой стратегии польских властей по усилению контроля за распределением социальной помощи и обеспечению ее целевого использования. Помимо проверок занятости, правительство также будет следить за выполнением других условий, таких как обучение детей в местных школах, что является обязательным для сохранения права на выплаты.

Польша беженец

