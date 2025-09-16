Українців в Польщі щомісячно перевірятимуть – хто в зоні ризику втрати соцдопомоги

Польща запроваджує щомісячні перевірки працевлаштування українців для отримання допомоги.

Польська влада запроваджує щомісячні перевірки працевлаштування для українців, які проживають у країні та отримують соціальну допомогу за програмою «800+». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик, передає Inkorr. Нові заходи спрямовані на посилення контролю за виплатами іноземним громадянам, зокрема українським біженцям, і можуть призвести до скасування соціальної допомоги або навіть заборони на в’їзд до Польщі в разі порушення трудових вимог.

Згідно з новим законопроєктом, українським біженцям буде гарантовано право на легальне перебування в Польщі до 4 березня 2026 року, а також збережено можливість працевлаштування. Водночас уряд посилює контроль за системою підтримки, скасовуючи деякі попередні рішення. Зокрема, виплати за програмою "800+", призначені для підтримки виховання дітей, тепер прив’язані до зайнятості отримувачів та відвідування їхніми дітьми польських шкіл.

Фонд соціального страхування Польщі (ZUS) проводитиме щомісячні перевірки, щоб переконатися, що особи, які отримують виплати, офіційно працевлаштовані. «ZUS щомісяця автоматично перевірятиме, чи був іноземець працевлаштований у попередньому місяці. Якщо умова виконана, допомога нараховується», — пояснив Душчик. У разі відсутності роботи право на соціальні виплати може бути втрачено.

Винятки передбачені для окремих груп населення, які вважаються «активними на ринку праці». Наприклад, батьки, які доглядають за дітьми з інвалідністю та мають відповідне офіційне підтвердження в Польщі, зможуть отримувати виплати без необхідності працевлаштування.

Нові правила є частиною ширшої стратегії польської влади щодо посилення контролю за розподілом соціальної допомоги та забезпечення її цільового використання. Окрім перевірок зайнятості, уряд також стежитиме за виконанням інших умов, таких як навчання дітей у місцевих школах, що є обов’язковим для збереження права на виплати.

