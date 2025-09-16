Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Українців в Польщі щомісячно перевірятимуть – хто в зоні ризику втрати соцдопомоги

16:36, 16 вересня 2025
Польща запроваджує щомісячні перевірки працевлаштування українців для отримання допомоги.
Українців в Польщі щомісячно перевірятимуть – хто в зоні ризику втрати соцдопомоги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польська влада запроваджує щомісячні перевірки працевлаштування для українців, які проживають у країні та отримують соціальну допомогу за програмою «800+». Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик, передає Inkorr. Нові заходи спрямовані на посилення контролю за виплатами іноземним громадянам, зокрема українським біженцям, і можуть призвести до скасування соціальної допомоги або навіть заборони на в’їзд до Польщі в разі порушення трудових вимог.

Згідно з новим законопроєктом, українським біженцям буде гарантовано право на легальне перебування в Польщі до 4 березня 2026 року, а також збережено можливість працевлаштування. Водночас уряд посилює контроль за системою підтримки, скасовуючи деякі попередні рішення. Зокрема, виплати за програмою "800+", призначені для підтримки виховання дітей, тепер прив’язані до зайнятості отримувачів та відвідування їхніми дітьми польських шкіл.

Фонд соціального страхування Польщі (ZUS) проводитиме щомісячні перевірки, щоб переконатися, що особи, які отримують виплати, офіційно працевлаштовані. «ZUS щомісяця автоматично перевірятиме, чи був іноземець працевлаштований у попередньому місяці. Якщо умова виконана, допомога нараховується», — пояснив Душчик. У разі відсутності роботи право на соціальні виплати може бути втрачено.

Винятки передбачені для окремих груп населення, які вважаються «активними на ринку праці». Наприклад, батьки, які доглядають за дітьми з інвалідністю та мають відповідне офіційне підтвердження в Польщі, зможуть отримувати виплати без необхідності працевлаштування.

Нові правила є частиною ширшої стратегії польської влади щодо посилення контролю за розподілом соціальної допомоги та забезпечення її цільового використання. Окрім перевірок зайнятості, уряд також стежитиме за виконанням інших умов, таких як навчання дітей у місцевих школах, що є обов’язковим для збереження права на виплати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща біженець

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Справи між судами будуть автоматично розподілятися по всій території України, незалежно від місця проживання сторін – Мін’юст

Міністр юстиції Герман Галущенко анонсував автоматичний розподіл справ між судами по всій території України, незалежно від місця проживання сторін, а також широке впровадження онлайн-розгляду.

Проект бюджету на 2026 рік передбачає утворення у міністерствах тимчасових проектних груп, яким будуть виплачувати окрему винагороду

Кабмін вирішив прописати утворення проектних груп у міністерствах в законопроекті про бюджет, а не на рівні підзаконних актів.

У 2026 році у держорганах, де провели класифікацію посад, визначені спецзаконами підвищувальні коефіцієнти та кратні розміри посадових окладів не застосовуються — проект бюджету

Як пояснює уряд, це означає «продовження у 2026 році оплати праці державних службовців на основі класифікації посад, на умовах, запроваджених у 2024–2025 роках».

В Україні обліковується 768 тисяч невиконаних рішень суду щодо соцвиплат, на виконання яких треба виплатити 85,6 млрд грн

Також в уряді назвали фіскальним ризиком зростання обсягу видатків на пенсійні виплати за вислугу років військовослужбовцям, що може бути зумовлено демобілізацією у разі закінчення активних бойових дій та завершення воєнного стану.

Вища рада правосуддя внесла перше подання про призначення на посаду судді апеляційного суду, однак для ще одного переможця конкурсу все завершилося катастрофою

Для внесення подання на посаду судді, дисциплінарному інспектору ВРП Олегу Ільницькому не вистачило одного голосу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Іванюк
    Іванна Іванюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • В'ячеслав Хохуляк
    В'ячеслав Хохуляк
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді