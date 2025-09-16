Практика судов
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку с намерением совершить преступление

14:12, 16 сентября 2025
В ФБР заявили, что Тайлер Робинсон действовал сам, но следствие проверяет возможную причастность других лиц.
Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку с намерением совершить преступление
Фото: Getty Images
Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка, оставил записку, в которой выразил намерение совершить преступление. Об этом сообщил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Каш Патель в эфире телеканала Fox News.

По словам Пателя, в записке Робинсон четко указал, что имеет возможность устранить Чарли Кирка и планирует это сделать. «Когда его спросили о мотивах, он заявил, что определенную ненависть невозможно преодолеть разговорами», — процитировал директор ФБР. Патель также отметил, что сама записка была уничтожена, однако следователям удалось собрать судебно-медицинские доказательства ее существования, а содержание подтвердили свидетели во время допросов.

Правоохранители сообщили, что, по их мнению, Робинсон действовал самостоятельно во время убийства Кирка. Однако следствие продолжает проверять, могли ли другие лица быть причастны к планированию преступления. Расследование продолжается, чтобы установить все обстоятельства и возможные связи подозреваемого, которые могли повлиять на его действия.

