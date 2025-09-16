Практика судів
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку з наміром скоїти злочин

14:12, 16 вересня 2025
У ФБР заявили, що Тайлер Робінсон діяв сам, але слідство перевіряє можливу причетність інших осіб.
Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку з наміром скоїти злочин
Фото: Getty Images
Тайлер Робінсон, якого підозрюють у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка, залишив записку, в якій висловив намір скоїти злочин. Про це повідомив директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Каш Патель в ефірі телеканалу Fox News.

За словами Пателя, у записці Робінсон чітко вказав, що має можливість усунути Чарлі Кірка і планує це зробити. «Коли його запитали про мотиви, він заявив, що певну ненависть неможливо подолати розмовами», — процитував директор ФБР. Патель також зазначив, що сама записка була знищена, однак слідчим вдалося зібрати судово-медичні докази її існування, а зміст підтвердили свідки під час допитів.

Правоохоронці повідомили, що, на їхню думку, Робінсон діяв самостійно під час вбивства Кірка. Проте слідство продовжує перевіряти, чи могли інші особи бути причетними до планування злочину. Розслідування триває, щоб встановити всі обставини та можливі зв’язки підозрюваного, які могли вплинути на його дії.

