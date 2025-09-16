Умер актер и режиссер Роберт Рэдфорд

Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Рэдфорд скончался в возрасте 89 лет.

Умер в возрасте 89 лет известный американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Рэдфорд. Об этом пишет The New York Times.

Спикер Редфорда Синди Бергер сообщает, что актер скончался сегодня утром во сне в своем доме "в Санденсе, в горах Юты - месте, которое он любил, в окружении своих близких".

Причина пока неизвестна.

Редфорд наиболее известен по актерским работам в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969), «Три дня Кондора» (1975) и «Вся президентская рать» (1976).

За роль в фильме «Афера» (1973) Редфорд был номинирован на премию «Оскар», но получил награду только как режиссер за свой дебютный фильм, драму «Обыкновенные люди» (1981).

В 1981 году Редфорд основал американский институт независимого кино Санденс, который проводит одноименный международный кинофестиваль.

