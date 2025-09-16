Помер актор і режисер Роберт Редфорд

Американський актор, кінорежисер та продюсер Роберт Редфорд помер у віці 89 років.

Помер у віці 89 років відомий американський актор, кінорежисер та продюсер Роберт Редфорд. Про це пише The New York Times.

Речниця Редфорда Сінді Бергер повідомляє, що актор помер сьогодні вранці уві сні у своєму будинку "в Санденсі, в горах Юти - місці, яке він любив, в оточенні своїх близьких".

Причина поки невідома.

Редфорд найбільш відомий за акторськими роботами у фільмах «Бутч Кессіді і Санденс Кід» (1969), «Три дні Кондора» (1975) та «Вся президентська рать» (1976).

За роль у фільмі «Афера» (1973) Редфорд був номінований на премію «Оскар», але отримав нагороду лише як режисер — за свій дебютний фільм, драму «Звичайні люди» (1981).

У 1981 році Редфорд заснував американський інститут незалежного кіно «Санденс», який проводить однойменний міжнародний кінофестиваль.

