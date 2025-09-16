iOS 26 «убивает» iPhone – на что больше всего жалуются пользователи

iOS 26 вызвала жалобы пользователей: исчезновение иконок, сбои и перегрев iPhone.

Компания Apple недавно представила финальную версию iOS 26, доступную для загрузки на iPhone, но сразу после релиза пользователи начали сообщать о многочисленных проблемах с обновлением. Среди самых распространенных жалоб – исчезновение иконок приложений, неисправность новой функции с «жидким» стеклом, ошибки при просмотре фотографий, зависание процесса установки обновления и ситуации, когда устройство показывает полный заряд батареи, но на самом деле не заряжается до конца. Об этом сообщает 9to5Mac.

Вместе с запуском iOS 26 на официальном сайте Apple появился специальный раздел поддержки, где подробно описано, для чего нужны обновления программного обеспечения, а также как они могут повлиять на производительность устройства и продолжительность работы от аккумулятора. Согласно объяснениям компании, сразу после установки масштабного обновления, такого как iOS 26.0, iPhone может демонстрировать повышенное потребление заряда и нагревание. Это объясняется фоновой работой системы: устройство индексирует данные, обновляет приложения и загружает дополнительные файлы, что является стандартным и временным явлением.

Apple отмечает, что в отдельных случаях новые возможности операционной системы могут требовать больше вычислительных ресурсов, чем предыдущие версии, что приводит к незначительному, но устойчивому влиянию на быстродействие и автономность. Уровень такого влияния зависит от индивидуальных сценариев использования гаджета. Компания уверяет, что постоянно работает над оптимизацией системы, чтобы минимизировать эти эффекты и улучшить общий опыт пользователей.

Фактически, Apple впервые официально признала два ключевых аспекта: кратковременное ухудшение автономности и повышение температуры устройства после крупных обновлений является нормой, а некоторые инновации действительно могут дольше нагружать процессор и батарею. Эксперты подчеркивают, что подобные проблемы возникали и во время предыдущих релизов iOS, но на этот раз компания предоставила четкие разъяснения, что может помочь избежать паники среди пользователей.

Для владельцев iPhone важно знать, что дополнительная нагрузка на систему обычно проходит в течение нескольких дней после обновления, когда фоновые процессы завершатся. Долгосрочные изменения в производительности и автономности зависят от того, насколько интенсивно применяются новые функции. Аpple, вероятно, заранее пытается нейтрализовать возможную критику в отношении визуальной системы Liquid Glass, которая, по отзывам тестировщиков, может увеличивать расход энергии.

Подводя итог, установка iOS 26 требует от пользователей готовности к временному повышению энергопотребления, тогда как дальнейший эффект будет индивидуальным и будет зависеть от активного использования новинок. Компания советует следить за обновлениями, которые будут исправлять обнаруженные недостатки.

