Практика судов
  1. В мире

iOS 26 «убивает» iPhone – на что больше всего жалуются пользователи

21:28, 16 сентября 2025
iOS 26 вызвала жалобы пользователей: исчезновение иконок, сбои и перегрев iPhone.
iOS 26 «убивает» iPhone – на что больше всего жалуются пользователи
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Apple недавно представила финальную версию iOS 26, доступную для загрузки на iPhone, но сразу после релиза пользователи начали сообщать о многочисленных проблемах с обновлением. Среди самых распространенных жалоб – исчезновение иконок приложений, неисправность новой функции с «жидким» стеклом, ошибки при просмотре фотографий, зависание процесса установки обновления и ситуации, когда устройство показывает полный заряд батареи, но на самом деле не заряжается до конца. Об этом сообщает 9to5Mac.

Вместе с запуском iOS 26 на официальном сайте Apple появился специальный раздел поддержки, где подробно описано, для чего нужны обновления программного обеспечения, а также как они могут повлиять на производительность устройства и продолжительность работы от аккумулятора. Согласно объяснениям компании, сразу после установки масштабного обновления, такого как iOS 26.0, iPhone может демонстрировать повышенное потребление заряда и нагревание. Это объясняется фоновой работой системы: устройство индексирует данные, обновляет приложения и загружает дополнительные файлы, что является стандартным и временным явлением.

Apple отмечает, что в отдельных случаях новые возможности операционной системы могут требовать больше вычислительных ресурсов, чем предыдущие версии, что приводит к незначительному, но устойчивому влиянию на быстродействие и автономность. Уровень такого влияния зависит от индивидуальных сценариев использования гаджета. Компания уверяет, что постоянно работает над оптимизацией системы, чтобы минимизировать эти эффекты и улучшить общий опыт пользователей.

Фактически, Apple впервые официально признала два ключевых аспекта: кратковременное ухудшение автономности и повышение температуры устройства после крупных обновлений является нормой, а некоторые инновации действительно могут дольше нагружать процессор и батарею. Эксперты подчеркивают, что подобные проблемы возникали и во время предыдущих релизов iOS, но на этот раз компания предоставила четкие разъяснения, что может помочь избежать паники среди пользователей.

Для владельцев iPhone важно знать, что дополнительная нагрузка на систему обычно проходит в течение нескольких дней после обновления, когда фоновые процессы завершатся. Долгосрочные изменения в производительности и автономности зависят от того, насколько интенсивно применяются новые функции. Аpple, вероятно, заранее пытается нейтрализовать возможную критику в отношении визуальной системы Liquid Glass, которая, по отзывам тестировщиков, может увеличивать расход энергии.

Подводя итог, установка iOS 26 требует от пользователей готовности к временному повышению энергопотребления, тогда как дальнейший эффект будет индивидуальным и будет зависеть от активного использования новинок. Компания советует следить за обновлениями, которые будут исправлять обнаруженные недостатки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Apple технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия внес первое представление о назначении на должность судьи апелляционного суда, однако для еще одного победителя конкурса все завершилось катастрофой

Для внесения представления на должность судьи, дисциплинарному инспектору ВСП Олегу Ильницкому не хватило одного голоса.

ГСА продолжает проверки военного учета сотрудников в судах — на очереди суды Ровенской области

В ГСА сообщили, что проверки уже проведены в судах Киева и Киевской области.

Гендиректор «Укрпочты» Игорь Смелянский назвал «выдуманной историей» оценку Нацбанка о критическом финансовом состоянии «Укрпочты»

Игорь Смелянский: «Предположим, что Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации в 826 миллионов грн, или меньше 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не нужно, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк».

Правительство в проекте госбюджета на 2026 год предлагает приостановить действие ряда норм закона о защите добросовестных приобретателей имущества

Предлагается приостановить на 2026 год действие нормы, согласно которой суд выносит решение об истребовании недвижимого имущества у добросовестного приобретателя в пользу государства или территориальной общины, при условии предварительного внесения органом государственной власти, органом местного самоуправления или прокурором стоимости такого имущества на депозитный счет суда.

Совет ЕС принял рекомендации о постепенном выводе украинцев из статуса временной защиты и возвращении их в Украину

«Нужно готовиться к тому дню, когда ситуация позволит украинцам вернуться домой и помочь в восстановлении своей страны» – отметили в Совете ЕС.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кампо
    Володимир Кампо
    суддя Конституційного Суду України у відставці (2006–2013)
  • Костянтин Пащенко
    Костянтин Пащенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Марина Мавродієва
    Марина Мавродієва
    заступник голови Господарського суду Миколаївської областi
  • Ігор Хохич
    Ігор Хохич
    керівник апарату Національного агентства з питань запобігання корупції