iOS 26 «вбиває» iPhone – на що найбільше скаржаться користуачі

21:28, 16 вересня 2025
iOS 26 викликала скарги користувачів: зникнення іконок, збої та перегрів iPhone.
Компанія Apple нещодавно представила фінальну версію iOS 26, доступну для завантаження на iPhone, але одразу після релізу користувачі почали повідомляти про численні проблеми з оновленням. Серед найпоширеніших скарг — зникнення іконок додатків, несправність нової функції з «рідким» склом, помилки при перегляді фотографій, зависання процесу встановлення оновлення та ситуації, коли пристрій показує повний заряд батареї, але насправді не заряджається до кінця. Про це повідомляє 9to5Mac.

Разом із запуском iOS 26 на офіційному сайті Apple з'явився спеціальний розділ підтримки, де детально описано, для чого потрібні оновлення програмного забезпечення, а також як вони можуть вплинути на продуктивність пристрою та тривалість роботи від акумулятора. Згідно з поясненнями компанії, відразу після встановлення масштабного оновлення, такого як iOS 26.0, iPhone може демонструвати підвищене споживання заряду та нагрівання. Це пояснюється фоновою роботою системи: пристрій індексує дані, оновлює програми та завантажує додаткові файли, що є стандартним і тимчасовим явищем.

Apple зазначає, що в окремих випадках нові можливості операційної системи можуть вимагати більше обчислювальних ресурсів, ніж попередні версії, що призводить до незначного, але стійкого впливу на швидкодію та автономність. Рівень такого впливу залежить від індивідуальних сценаріїв використання гаджета. Компанія запевняє, що постійно працює над оптимізацією системи, аби мінімізувати ці ефекти та покращити загальний досвід користувачів.

Фактично, Apple вперше офіційно визнала два ключові аспекти: короткочасне погіршення автономності та підвищення температури пристрою після великих оновлень є нормою, а деякі інновації дійсно можуть довше навантажувати процесор і батарею. Експерти підкреслюють, що подібні проблеми виникали й під час попередніх релізів iOS, але цього разу компанія надала чіткі роз'яснення, що може допомогти уникнути паніки серед користувачів.

Для власників iPhone важливо знати, що додаткове навантаження на систему зазвичай минає протягом кількох днів після оновлення, коли фонові процеси завершаться. Довгострокові зміни в продуктивності та автономності залежать від того, наскільки інтенсивно застосовуються нові функції. Деякі з них, як-от Always-On Display, справді корисні для щоденного використання, тоді як інші, пов'язані з візуальними ефектами, впливають переважно на естетику, а не на практичну зручність. Apple, ймовірно, заздалегідь намагається нейтралізувати можливу критику щодо візуальної системи Liquid Glass, яка, за відгуками тестувальників, може збільшувати витрату енергії.

Підсумовуючи, встановлення iOS 26 вимагає від користувачів готовності до тимчасового підвищення енергоспоживання, тоді як подальший ефект буде індивідуальним і залежатиме від активного використання новинок. Компанія радить стежити за оновленнями, які виправлятимуть виявлені недоліки.

Apple технології

