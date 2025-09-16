Практика судов
Китайские подростки помочились в бульон в ресторане – суд обязал выплатить штраф

19:10, 16 сентября 2025
В Шанхае двое парней испортили бульон в ресторане — теперь они должны выплатить 2 млн юаней.
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
В Шанхае двое 17-летних парней стали виновниками громкого скандала в популярной сети ресторанов Haidilao, где они помочились в кастрюлю с бульоном для хот-пота. Инцидент, зафиксированный на видео, привел к судебному разбирательству, по результатам которого подростки и их родители обязаны выплатить компенсацию на сумму более 2 миллионов юаней. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел зимой, но стал известен только после того, как ролик распространился в интернете. На видео видно, как двое пьяных подростков, находясь в отдельной комнате ресторана, мочатся в кастрюлю с бульоном, который используется для приготовления хот-пота — традиционного азиатского блюда, где гости сами варят ингредиенты за столом. Источник видео остается неизвестным, но оно вызвало возмущение в соцсетях.

Полиция быстро отреагировала, задержав ребят, которые на момент инцидента были нетрезвы. Представители Haidilao, крупнейшей сети хот-потов в Китае, узнали о скандале через несколько дней после его распространения в интернете. Компании понадобилась неделя, чтобы идентифицировать конкретное заведение. Сотрудники, которые были на смене, не смогли предотвратить действия подростков, что привело к внутреннему расследованию.

Чтобы избежать дальнейших рисков, Haidilao немедленно заменила всю кастрюлю и оборудование для приготовления, продезинфицировала посуду и столовые приборы. Компания заверила, что бульоны не используются повторно для других клиентов. Кроме того, Haidilao предложила компенсацию более 4 тысячам посетителей, которые могли быть обеспокоены инцидентом, на сумму более 23 миллионов юаней.

Суд Шанхая признал подростков виновными в нарушении прав собственности компании, нанесении ущерба ее репутации и причинении «сильного дискомфорта общественности». Родителей ребят признали ответственными за невыполнение обязанностей опекунов. Общая компенсация составила 2 миллиона юаней за операционные и репутационные убытки, 130 тысяч юаней поставщику услуг питания за потерю посуды и уборку, а также 70 тысяч юаней на судебные расходы. Однако суд отклонил требование о покрытии добровольных выплат клиентам, назвав их бизнес-решением компании.

