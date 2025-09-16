Практика судів
Китайські підлітки помочились у бульйон у ресторані – суд зобов'язав сплатити штраф

19:10, 16 вересня 2025
У Шанхаї двоє хлопців зіпсували бульйон у ресторані — тепер вони мають сплатити 2 млн юанів.
Китайські підлітки помочились у бульйон у ресторані – суд зобов'язав сплатити штраф
Фото: Getty Images
У Шанхаї двоє 17-річних хлопців стали винуватцями гучного скандалу в популярній мережі ресторанів Haidilao, де вони помочились у каструлю з бульйоном для хот-поту. Інцидент, зафіксований на відео, призвів до судового розгляду, за результатами якого підлітки та їхні батьки зобов'язані сплатити компенсацію на суму понад 2 мільйони юанів. Про це повідомляє BBC.

Подія сталася взимку, але стала відомою лише після того, як ролик поширився інтернетом. На відео видно, як двоє п'яних підлітків, перебуваючи в окремій кімнаті ресторану, сечать у каструлю з бульйоном, який використовується для приготування хот-поту — традиційної азійської страви, де гості самі варять інгредієнти за столом. Джерело відео залишається невідомим, але воно викликало обурення в соцмережах.

Поліція швидко відреагувала, затримавши хлопців, які на момент інциденту були напідпитку. Представники Haidilao, найбільшої мережі хот-потів у Китаї, дізналися про скандал через кілька днів після його поширення в інтернеті. Компанії знадобився тиждень, щоб ідентифікувати конкретний заклад. Співробітники, які були на зміні, не змогли запобігти діям підлітків, що призвело до внутрішнього розслідування.

Щоб уникнути подальших ризиків, Haidilao негайно замінила всю каструлю та обладнання для готування, продезінфікувала посуд і столові прибори. Компанія запевнила, що бульйони не перевикористовуються для інших клієнтів. Крім того, Haidilao запропонувала компенсацію понад 4 тисячам відвідувачів, які могли бути стурбовані інцидентом, на суму понад 23 мільйони юанів.

Суд Шанхаю визнав підлітків винними у порушенні прав власності компанії, завданні шкоди її репутації та спричиненні «сильного дискомфорту громадськості». Батьків хлопців визнали відповідальними за невиконання обов'язків опікунів. Загальна компенсація склала 2 мільйони юанів за операційні та репутаційні збитки, 130 тисяч юанів постачальнику послуг харчування за втрату посуду та прибирання, а також 70 тисяч юанів на судові витрати. Однак суд відхилив вимогу щодо покриття добровільних виплат клієнтам, назвавши їх бізнес-рішенням компанії.

суд діти штраф Китай

