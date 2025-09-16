Президент Польши Навроцкий требует пояснений у правительства после заявлений в СМИ, что крышу дома разрушила ракета с F-16

Кароль Навроцкий ожидает объяснений от правительства после сообщений в медиа, что во время инцидента с дронами в жилой дом попала ракета, выпущенная из истребителя F-16, а не беспилотник.

Президент Польши Кароль Навроцкий требует от правительства дать объяснения после публикаций СМИ о том, что в ходе налета российских дронов на страну одна из ракет, выпущенная F-16, упала на жилой дом под Люблином. Об этом пишет RMF24.

"Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Выриках. Это обязанность правительства – применить все инструменты и институты, чтобы прояснить этот вопрос как можно быстрее. Нет согласия на сокрытие информации. В условиях дезинформации и гибридной войны те сообщения, которые поступают полякам, должны проверяться и подтверждаться.

Также в заявлении добавляют, что ни Бюро нацбезопасности, ни Навроцкий не были проинформированы о выводах о причине разрушения дома в Выриках.

Как известно, в селе Вирыки-Воля на востоке Польши дрон попал в дом пенсионера именно тогда, когда он смотрел новости о российских беспилотниках, залетевших в польское воздушное пространство. Об этом сообщало агентство Reuters.

По данным издания Rzeczpospolita, на дом упал не беспилотник, а ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, который пытался сбить дрон.

