Президент Польщі Навроцький вимагає пояснень в уряду після заяв у ЗМІ, що дах будинку зруйнувала ракета з F-16

Кароль Навроцький очікує пояснень від уряду після повідомлень у медіа, що під час інциденту з дронами в житловий будинок влучила ракета, випущена з винищувача F-16, а не безпілотник.

Президент Польщі Кароль Навроцький вимагає від уряду надати пояснення після публікацій ЗМІ про те, що в ході нальоту російських дронів на країну одна з ракет, випущена F-16, впала на житловий будинок під Любліном. Про це пише RMF24.

"Президент очікує від уряду невідкладних пояснень щодо інциденту у Вириках. Це обов’язок уряду – застосувати усі інструменти та інстутиції, щоб прояснити це питання якнайшвидше. Немає згоди на приховування інформації. В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", - повідомили у RMF FM.

Також у заяві додають, що ані Бюро нацбезпеки, ані Навроцький не були поінформовані про висновки щодо причини руйнування будинку у Вириках.

Як відомо, у селі Вирики-Воля на сході Польщі дрон влучив у будинок пенсіонера саме тоді, коли він дивився новини про російські безпілотники, що залетіли в польський повітряний простір. Про це повідомляло агентство Reuters.

За даними видання «Rzeczpospolita»,на будинок впав не безпілотник, а ракета, яка випущена з польського винищувача F-16, який намагалася збити безпілотник.

