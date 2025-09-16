В Беларуси помиловали 25 заключенных, среди которых осужденные за «экстремистские преступления»

Лукашенко подписал указ о помиловании 25 человек.

Александр Лукашенко накануне "Дня народного единства" помиловал 25 человек, осужденных, в частности, за преступления экстремистского толка. Об этом пишут белорусские СМИ.

Среди помилованных – 12 женщин и 13 мужчин. Из них 19 человек младше 40 лет. Отмечается, что многие имеют детей, а одна осужденная является многодетной матерью. Одно из помилованных совершило преступление, когда было несовершеннолетним.

Ранее Лукашенко помиловал 52 заключенных, отбывавших наказание по политическим статьям.

