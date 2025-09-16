У Білорусі помилували 25 в’язнів, серед яких засуджені за «екстремістські злочини»

Лукашенко підписав указ про помилування 25 осіб.

Александр Лукашенко напередодні "Дня народної єдності" помилував 25 осіб, засуджених, зокрема, за злочини екстремістського спрямування. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Серед помилуваних — 12 жінок та 13 чоловіків. Із них 19 людей віком до 40 років. Зазначається, що багато з них мають дітей, а одна засуджена є багатодітною матір’ю. Один із помилуваних скоїв злочин, коли був неповнолітнім.

Раніше Лукашенко помилував 52 ув'язнених, які відбували покарання за політичними статтями.

