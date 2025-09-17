Полиция Великобритании задержала двух мужчин за запуск дронов над Виндзором перед визитом Трампа

Полиция перехватила дроны во время визита президента США.

Британская полиция задержала 37-летнего мужчину из города Эйлсбери по подозрению в управлении дроном над деревней Датчет, недалеко от Виндзорского замка, что нарушило временные ограничения полетов, введенные перед государственным визитом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание Daily Mail. За несколько часов до этого за аналогичное нарушение был арестован другой 37-летний мужчина из Брентфорда, который запускал дрон над Большим Виндзорским парком.

Оба инцидента произошли в рамках масштабной операции полиции долины Темзы, направленной на обеспечение безопасности во время краткосрочного визита американского лидера в Великобританию. Временные ограничения на полеты беспилотников в районе Виндзора были введены для обеспечения защиты президента США и других высокопоставленных лиц.

Задержанные находятся под стражей, а полиция продолжает расследование, чтобы выяснить обстоятельства и мотивы их действий.

