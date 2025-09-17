Практика судів
Поліція Британії затримала двох чоловіків за запуск дронів над Віндзором перед візитом Трампа

09:29, 17 вересня 2025
Поліція перехопила дрони під час візиту президента США.
Поліція Британії затримала двох чоловіків за запуск дронів над Віндзором перед візитом Трампа
Британська поліція затримала 37-річного чоловіка з міста Ейлсбері за підозрою в управлінні дроном над селом Датчет, неподалік Віндзорського замку, що порушило тимчасові обмеження польотів, запроваджені перед державним візитом президента США Дональда Трампа. Про це повідомило видання Daily Mail. За кілька годин до цього за аналогічне порушення було заарештовано іншого 37-річного чоловіка з Брентфорда, який запускав дрон над Великим Віндзорським парком.

Обидва інциденти сталися в рамках масштабної операції поліції долини Темзи, спрямованої на забезпечення безпеки під час короткострокового візиту американського лідера до Великої Британії. Тимчасові обмеження на польоти безпілотників у районі Віндзора були введені для гарантування захисту президента США та інших високопосадовців.

Затримані перебувають під вартою, а поліція продовжує розслідування, щоб з’ясувати обставини та мотиви їхніх дій.

