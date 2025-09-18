Практика судов
В США сняли с эфира шоу Джимми Киммела из-за высказываний ведущего об убийстве Чарли Кирка

10:04, 18 сентября 2025
Шоу, выходившее в эфир 22 года, сняли с эфира на неопределенный срок.
В США сняли с эфира шоу Джимми Киммела из-за высказываний ведущего об убийстве Чарли Кирка
В США показ вечернего ток-шоу с Джимми Киммелом приостановили на неопределенный срок из-за слов ведущего об убийстве Чарли Кирка. Об этом сообщает Deadline.

Шоу приостановили на неопределённый срок. Всего за несколько часов до начала съёмок Киммел узнал, что выпуск его шоу, которое выходило в эфир 22 года, отменён.

По данным издания, решение о паузе в выходе шоу приняли сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден и гендиректор Disney Роберт Айгер. Уолден провела с ведущим «содержательную беседу».

«Обе стороны были очень деловыми и вежливыми», — сообщает издание. 

Ранее глава Федеральной комиссии по связи Брендан Карр назвал комментарии Киммела об убийце Чарли Кирка «одними из самых извращенных возможных поступков».

Неизвестно, какое именно заявление Киммела было сочтено чрезмерно провокационным, однако 15 сентября ведущий в начале выпуска сказал следующее: «Банда MAGA отчаянно пыталась представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки».

В Deadline отметили, что фраза «один из них» была вырвана из контекста.

Как пишет издание, Киммел ясно дал понять, что не собирается извиняться за свои слова.

ABC и Disney надеются, что шоу удастся вернуть в эфир, однако неизвестно, когда это произойдет, как и неясно, готов ли к этому сам ведущий. 

Напомним, в США стреляли в соратника Дональда Трампа Чарли Кирка. От ранения он скончался в больнице.

