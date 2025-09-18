Практика судів
У США зняли з ефіру шоу Джиммі Кіммела через висловлювання ведучого про вбивство Чарлі Кірка

10:04, 18 вересня 2025
Шоу, яке виходило в ефір 22 роки, зняли з ефіру на невизначений термін.
У США показ вечірнього ток-шоу з Джиммі Кіммелом призупинили на невизначений термін через слова ведучого про вбивство Чарлі Кірка. Про це повідомляє Deadline.

Шоу припинили на невизначений термін. За кілька годин до початку зйомок Кіммел дізнався, що випуск його шоу, яке виходило в ефір 22 роки, скасовано.

За даними видання, рішення про паузу у виході шоу ухвалили співголова Disney Entertainment Дана Уолден та гендиректор Disney Роберт Айгер. Уолден провела з ведучим «змістовну бесіду».

"Обидві сторони були дуже діловими та ввічливими", - повідомляє видання.

Раніше глава Федеральної комісії зі зв'язку Брендан Карр назвав коментарі Кіммела про вбивцю Чарлі Кірка «одними з найбільш перекручених можливих вчинків».

Невідомо, яку саме заяву Кіммела визнали надмірно провокаційною, проте 15 вересня ведучий на початку випуску сказав наступне: «Банда MAGA відчайдушно намагалася представити цього хлопця, який вбив Чарлі Кірка, будь-ким, тільки не одним з них, і робила все можливе, щоб заробити на цьому політичні очки».

У Deadline зазначили, що фраза «один із них» була вирвана з контексту.

Як пише видання, Кіммел ясно дав зрозуміти, що не має наміру вибачатися за свої слова.

ABC і Disney сподіваються, що шоу вдасться повернути в ефір, проте невідомо, коли це станеться, як і неясно, чи готовий до цього сам ведучий.

Нагадаємо, у США стріляли в соратника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Від поранення він помер у лікарні.

Затриманим підозрюваним у вбивстві є 22-річний житель штату Юта Тайлер Робінсон.

