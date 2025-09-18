В США бариста подали в суд на Starbucks — компания отказалась компенсировать стоимость новой униформы

Бариста подали иск, обвинив Starbucks в нарушении трудового законодательства из-за нового дресс-кода, заставившего работников за свой счет покупать форму без компенсации.

Работники кофеен Starbucks в Колорадо подали коллективный иск против компании, обвинив ее в нарушении законов об оплате труда. Они утверждают, что сеть ввела новый дресс-код, но отказалась компенсировать расходы на покупку необходимой одежды. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

В апреле 2025 года Starbucks изменила правила внешнего вида персонала, чтобы, по словам компании, «обеспечить более последовательный опыт для клиентов». Отныне сотрудники должны носить однотонные черные футболки или рубашки (с воротником или на пуговицах), а также черные, темно-синие или бежевые брюки. Джинсы разрешены только темно-синие или черные.

Согласно иску, работников фактически обязали покупать одежду определенных цветов и стилей, если у них не было соответствующих вещей. Закон штата Колорадо требует, чтобы работодатели оплачивали расходы на специальную одежду, необходимую для работы.

Сколько тратят работники

Иск возглавила супервайзер Шей Манник, которая потратила более $110 на новую одежду. Вместе с ней к делу присоединились трое бариста из Денвера, Лавленда, Лонгмонта и Лафайетта. Их почасовая ставка колеблется от $16,07 до $24,13.

«Несправедливо, что компания с миллиардными прибылями перекладывает эту ношу на плечи работников, которые и так борются с нестабильным графиком и нехваткой персонала. Именно поэтому я отстаиваю себя и своих коллег», — сказала Манник.

Минимальная зарплата в Колорадо составляет $14,91 в час, а в Денвере — $18,81. По словам истцов, расходы на форму фактически снизили оплату некоторых работников ниже установленного минимума.

Что предлагал Starbucks

Компания обещала выдать каждому сотруднику по две брендированные футболки, но они поступили только в июне или июле, оставив персонал без варианта более чем на месяц. Двое истцов также заявили, что футболки были настолько неудобными, что им все равно пришлось покупать собственную одежду.

Масштаб иска

Иск касается примерно 5 000 работников Starbucks в Колорадо, которые с апреля потратили собственные деньги на соблюдение дресс-кода и не получили компенсацию.

Starbucks пока не прокомментировала ситуацию.

