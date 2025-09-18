Практика судів
У США бариста подали до суду на Starbucks — компанія відмовилася компенсувати вартість нової уніформи

19:20, 18 вересня 2025
Бариста подали позов, звинувативши Starbucks у порушенні трудового законодавства через новий дрескод, що змусив працівників власним коштом купувати форму без компенсації.
Працівники кав’ярень Starbucks у Колорадо подали колективний позов проти компанії, звинувативши її у порушенні законів про оплату праці. Вони стверджують, що мережа запровадила новий дрескод, але відмовилася компенсувати витрати на придбання необхідного одягу. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

У квітні 2025 року Starbucks змінила правила зовнішнього вигляду персоналу, щоб, за словами компанії, «забезпечити більш послідовний досвід для клієнтів». Відтепер працівники мають носити однотонні чорні футболки або сорочки (з комірцем чи на ґудзиках) та чорні, темно-сині чи бежеві штани. Джинси дозволені лише темно-сині або чорні.

За позовом, працівників фактично зобов’язали купувати одяг у визначених кольорах і стилях, якщо вони не мали відповідних речей. Закон штату Колорадо вимагає, щоб роботодавці оплачували витрати на спеціальний одяг, необхідний для роботи.

Скільки витрачають працівники

Позов очолила супервайзер Шей Маннік, яка витратила понад $110 на новий одяг. Разом із нею до справи приєдналися троє бариста з Денвера, Лавленда, Лонгмонта та Лафайєтта. Їхня погодинна ставка коливається від $16,07 до $24,13.

«Несправедливо, що компанія з мільярдними прибутками перекладає цей тягар на плечі працівників, які й так борються з нестабільним графіком і нестачею персоналу. Саме тому я відстоюю себе та своїх колег», — сказала Маннік.

Мінімальна зарплата в Колорадо становить $14,91 за годину, а в Денвері — $18,81. За словами позивачів, витрати на форму фактично знизили оплату деяких працівників нижче встановленого мінімуму.

Що пропонував Starbucks

Компанія обіцяла видати кожному співробітнику по дві брендовані футболки, але вони надійшли лише в червні або липні, залишивши персонал без варіанту більше ніж на місяць. Двоє позивачів також заявили, що футболки були настільки незручними, що вони все одно змушені були купувати власний одяг.

Масштаб позову

Позов стосується приблизно 5 000 працівників Starbucks у Колорадо, які з квітня витратили власні гроші на дотримання дрескоду і не отримали відшкодування.

Starbucks поки не прокоментував ситуацію.

