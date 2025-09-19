Практика судов
  1. В мире

В Замбии двое мужчин судили за попытку убить президента с помощью колдовства

11:20, 19 сентября 2025
Злоумышленники получили по два года заключения с принудительными работами за попытку наложить «смертельное заклятие» на президента Замбии.
В Замбии двое мужчин судили за попытку убить президента с помощью колдовства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Замбии двух мужчин приговорили к двум годам лишения свободы с принудительными работами по обвинению в попытке убить президента страны Хакаинде Хичилему с помощью колдовства. Об этом сообщает Independent.

Как это произошло

По данным следствия, 43-летний Леонард Фири (гражданин Замбии) и 42-летний Жастен Кандунде (гражданин Мозамбика) хранили в номере отеля в столице Лусаке «волшебные предметы» — живого хамелеона в бутылке, хвост животного (не уточняется) и десятки бутылочек с различными зельями. По версии обвинения, именно эти вещи должны были стать инструментом для наложения смертельного заклятия на президента.

Мужчин задержали в прошлом году после того, как горничная отеля сообщила в полицию о странных звуках из их номера.

Суд и приговор

Суд признал обоих виновными по статье колониального периода 1914 года, которая определяет «колдовство» как имитацию использования сверхъестественной силы или чар с целью напугать, причинить вред или вызвать беспокойство. Максимальное наказание по этому закону — до трех лет лишения свободы.

Прокуроры утверждали, что мужчин нанял брат одного из бывших депутатов, чтобы наложить проклятие на главу государства. Во время процесса обвиняемые просили судью о смягчении приговора.

Контекст

Замбия официально является христианской страной, однако традиционные верования там до сих пор распространены. По данным исследования Комиссии по развитию законодательства Замбии в 2018 году, 79% граждан верят в колдовство. Подобные убеждения широко распространены и в других странах Африки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Африка

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Раде заблокировали подписание закона о создании двух новых спецсудов

Закон о создании Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда пока не будет подписан — внесено блокирующее постановление.

Верховный Суд высказался о взыскании с лица понесенных органом досудебного расследования процессуальных расходов

В кассационной жалобе прокурор указал, что суды предыдущих инстанций при закрытии производства из-за утраты силы законом, которым устанавливалась уголовная противоправность деяния, безосновательно взыскали с обвиняемого в пользу государства расходы на судебные экспертизы.

Проведение осмотра места происшествия до внесения сведений в ЕРДР не влечет за собой признание доказательств стороны обвинения недопустимыми — Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что принятие постановления о назначении группы прокуроров на следующий день после указанных следственных действий не свидетельствует о нарушении норм УПК в ходе их проведения.

Кабмин добавил Этический совет и Совещательную группу экспертов в перечень субъектов, которые должны публиковать открытые данные

Также правительство добавило протоколы Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов ВККС в перечень открытых данных.

Смогут ли граждане требовать удаления персональных данных из системы соцсферы и узнать об операциях с их данными – о чем говорится в принятом законе

Исходя из формулировок закона, запрашивать о манипуляциях с персональными данными сможет орган по вопросам защиты персональных данных, а не владелец этих данных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду