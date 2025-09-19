В Замбии двое мужчин судили за попытку убить президента с помощью колдовства

Злоумышленники получили по два года заключения с принудительными работами за попытку наложить «смертельное заклятие» на президента Замбии.

В Замбии двух мужчин приговорили к двум годам лишения свободы с принудительными работами по обвинению в попытке убить президента страны Хакаинде Хичилему с помощью колдовства. Об этом сообщает Independent.

Как это произошло

По данным следствия, 43-летний Леонард Фири (гражданин Замбии) и 42-летний Жастен Кандунде (гражданин Мозамбика) хранили в номере отеля в столице Лусаке «волшебные предметы» — живого хамелеона в бутылке, хвост животного (не уточняется) и десятки бутылочек с различными зельями. По версии обвинения, именно эти вещи должны были стать инструментом для наложения смертельного заклятия на президента.

Мужчин задержали в прошлом году после того, как горничная отеля сообщила в полицию о странных звуках из их номера.

Суд и приговор

Суд признал обоих виновными по статье колониального периода 1914 года, которая определяет «колдовство» как имитацию использования сверхъестественной силы или чар с целью напугать, причинить вред или вызвать беспокойство. Максимальное наказание по этому закону — до трех лет лишения свободы.

Прокуроры утверждали, что мужчин нанял брат одного из бывших депутатов, чтобы наложить проклятие на главу государства. Во время процесса обвиняемые просили судью о смягчении приговора.

Контекст

Замбия официально является христианской страной, однако традиционные верования там до сих пор распространены. По данным исследования Комиссии по развитию законодательства Замбии в 2018 году, 79% граждан верят в колдовство. Подобные убеждения широко распространены и в других странах Африки.

