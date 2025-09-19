Практика судів
У Замбії двох чоловіків судили за спробу вбити президента за допомогою чаклунства

11:20, 19 вересня 2025
Зловмисники отримали по два роки ув’язнення з примусовими роботами за спробу накласти «смертельне закляття» на президента Замбії.
У Замбії двох чоловіків засудили до двох років ув’язнення з примусовими роботами за звинуваченням у спробі вбити президента країни Хакаінде Хічілему за допомогою чаклунства. Про це повідомляє Independent.

Як це сталося

За даними слідства, 43-річний Леонард Фірі (громадянин Замбії) та 42-річний Жастен Кандунде (громадянин Мозамбіку) зберігали у номері готелю в столиці Лусаці «чарівні предмети» — живого хамелеона у пляшці, хвіст тварини (не уточнюється) та десятки пляшечок з різними зіллями. За версією обвинувачення, саме ці речі мали стати інструментом для накладання смертельного закляття на президента.

Чоловіків затримали минулого року після того, як прибиральниця готелю повідомила поліцію про дивні звуки з їхнього номера.

Суд і вирок

Суд визнав обох винними за статтею колоніального періоду 1914 року, яка визначає «чаклунство» як імітацію використання надприродної сили чи чарів із метою налякати, завдати шкоди чи викликати занепокоєння. Максимальне покарання за цим законом — до трьох років ув’язнення.

Прокурори стверджували, що чоловіків найняв брат одного з колишніх депутатів, аби накласти прокляття на главу держави. Під час процесу обвинувачені просили суддю про пом’якшення вироку.

Контекст

Замбія офіційно є християнською країною, однак традиційні вірування там досі поширені. За даними дослідження Комісії з розвитку законодавства Замбії у 2018 році, 79% громадян вірять у чаклунство. Подібні переконання широко поширені й в інших країнах Африки.

