Польша получит от США ракетные системы Javelin на сумму около $780 млн

07:56, 19 сентября 2025
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Польши ракетных систем Javelin и сопутствующих логистических элементов и программной поддержки.
Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых комплексов Javelin с логистической и программной поддержкой на ориентировочную сумму $780 млн. Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности.

Что входит в запрос Польши

  • 2 506 ракет FGM-148F Javelin
  • 253 легкие пусковые приборы Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU)

Дополнительно: учебные имитаторы ракет, блоки охлаждения батарей, инструментальные наборы, запасные части, обучение, техническая помощь правительства США и подрядчиков, транспортировка и другая логистическая поддержка.

Ориентировочная общая стоимость: $780 млн

Зачем это нужно

Правительство США считает, что поставка усилит безопасность союзника по НАТО и будет способствовать политической и экономической стабильности в Европе. Для Польши это:

  • модернизирует устаревшие пусковые приборы,
  • увеличит оборонные запасы,
  • укрепит способность защищать суверенную территорию и соответствовать требованиям НАТО.

Ожидается, что польские войска без труда интегрируют эти средства.

