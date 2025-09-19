Польша получит от США ракетные системы Javelin на сумму около $780 млн

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Польше противотанковых комплексов Javelin с логистической и программной поддержкой на ориентировочную сумму $780 млн. Об этом сообщает Агентство по вопросам сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
Что входит в запрос Польши
Дополнительно: учебные имитаторы ракет, блоки охлаждения батарей, инструментальные наборы, запасные части, обучение, техническая помощь правительства США и подрядчиков, транспортировка и другая логистическая поддержка.
Ориентировочная общая стоимость: $780 млн
Зачем это нужно
Правительство США считает, что поставка усилит безопасность союзника по НАТО и будет способствовать политической и экономической стабильности в Европе. Для Польши это:
Ожидается, что польские войска без труда интегрируют эти средства.
