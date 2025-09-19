Польща отримає від США ракетні системи Javelin на суму близько $780 млн

Держдеп США схвалив потенційний продаж Польщі ракетних систем Javelin та супутніх логістичних елементів і програмної підтримки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі протитанкових комплексів Javelin із логістичною та програмною підтримкою на орієнтовну суму $780 млн. Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.

Що входить до запиту Польщі

2 506 ракет FGM-148F Javelin

253 легкі пускові прилади Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU)

Додатково: навчальні імітатори ракет, блоки охолодження батарей, інструментальні набори, запчастини, навчання, технічна допомога уряду США та підрядників, транспортування й інша логістична підтримка.

Орієнтовна загальна вартість: $780 млн

Уряд США вважає, що постачання посилить безпеку союзника по НАТО та сприятиме політичній і економічній стабільності в Європі. Для Польщі це:

модернізує застарілі пускові прилади,

збільшить оборонні запаси,

зміцнить спроможність захищати суверенну територію та відповідати вимогам НАТО.

Очікується, що польські війська без труднощів інтегрують ці засоби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.