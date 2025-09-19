Польща отримає від США ракетні системи Javelin на суму близько $780 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Польщі протитанкових комплексів Javelin із логістичною та програмною підтримкою на орієнтовну суму $780 млн. Про це повідомляє Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки.
Що входить до запиту Польщі
Додатково: навчальні імітатори ракет, блоки охолодження батарей, інструментальні набори, запчастини, навчання, технічна допомога уряду США та підрядників, транспортування й інша логістична підтримка.
Орієнтовна загальна вартість: $780 млн
Уряд США вважає, що постачання посилить безпеку союзника по НАТО та сприятиме політичній і економічній стабільності в Європі. Для Польщі це:
Очікується, що польські війська без труднощів інтегрують ці засоби.
