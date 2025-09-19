В Нидерландах призывают украинских мужчин-беженцев самостоятельно искать себе жилье

В Нидерландах из-за нехватки мест для беженцев предлагают, чтобы работающие украинские мужчины сами искали и оплачивали жилье.

Министр по вопросам миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что украинские мужчины, которые работают в стране и имеют доход, должны сами заботиться о собственном жилье. Об этом сообщает NOS.

«Это справедливо», – считает министр.

По словам Кейзер, Нидерланды достигли предела возможностей в обеспечении жильем. Она считает «не более чем справедливым», чтобы мужчины с работой и доходом самостоятельно находили жилье и оплачивали его – например, у родственников, которые уже проживают в стране, или через работодателя.

«Нидерландцы с работой также сами решают вопрос жилья», – подчеркнула чиновница.

В то же время она отметила, что принуждать украинцев искать жилье государство не будет, ведь по европейским правилам они имеют право на приют и образование.

Кто получит помощь и дальше

Кейзер подчеркнула, что матери с детьми и дальше будут получать приют. «Им нельзя сказать: ищите себе жилье сами», – подчеркнула она.

Также она отметила, что украинцы, которые прибыли в Нидерланды через другие страны ЕС, должны быть поощрены к возвращению в то государство.

Отмечается, что муниципалитеты в Нидерландах имеют примерно 97 тысяч мест для проживания украинцев, оказавшихся в стране из-за полномасштабного вторжения России, и все они заполнены, тогда как ежемесячно в страну прибывают сотни новых беженцев. В августе в Красный Крест обратилось рекордное количество украинцев — 435 человек. «Уже год не хватает мест, и до сих пор нет решения», — заявила Сюзанна Сегар из Красного Креста. «Речь идет о детях, которые путешествуют сами, людях с военными травмами или матерях с детьми, которым некуда деться. Даже Красный Крест не может этим людям помочь», — добавила она.

Реакция Красного Креста

В гуманитарной организации не согласились с позицией министра. «Люди уже более года в отчаянии обращаются к нам, – отметил представитель. – Политики должны были решить проблему еще год назад, создав больше мест для беженцев. Перекладывать ответственность на самих людей – невозможно, ведь свободного жилья просто нет».

