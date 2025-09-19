У Нідерландах закликають українських чоловіків-біженців самостійно шукати собі житло

У Нідерландах через нестачу місць для біженців пропонують, щоб працюючі українські чоловіки самі шукали й оплачували житло.

Міністерка у справах міграції Нідерландів Мона Кейзер заявила, що українські чоловіки, які працюють у країні та мають дохід, повинні самі дбати про власне житло. Про це повідомляє NOS.

«Це справедливо», – вважає міністерка.

За словами Кейзер, Нідерланди досягли межі можливостей у забезпеченні житлом. Вона вважає «не більш ніж справедливим», аби чоловіки з роботою та доходом самостійно знаходили житло й оплачували його – наприклад, у родичів, які вже проживають у країні, або через роботодавця.

«Нідерландці з роботою також самі вирішують питання житла», – наголосила посадовиця.

Водночас вона підкреслила, що примушувати українців шукати житло держава не буде, адже за європейськими правилами вони мають право на притулок і освіту.

Хто отримає допомогу й надалі

Водночас Кейзер підкреслює, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть притулок. «Їм не можна сказати: шукайте собі житло самі», - підкреслила вона.

Також вона зазначила, що українці, які прибули до Нідерландів через інші країни ЄС, мають бути заохочені до повернення до тієї держави.

Зазначається, що муніципалітети в Нідерландах мають приблизно 97 тисяч місць для проживання українців, які опинилися в країні через повномасштабне вторгнення Росії, і всі вони заповнені, тоді як щомісяця до країни прибувають сотні нових біженців. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість українців — 435 осіб. «Вже рік бракує місць, і досі немає рішення», — заявила Сюзанна Сегар з Червоного Хреста. «Йдеться про дітей, які подорожують самі, людей із воєнними травмами чи матерів із дітьми, яким нема куди подітися. Навіть Червоний Хрест не може цим людям допомогти», - додала вона.

Реакція Червоного Хреста

У гуманітарній організації не погодилися з позицією міністерки. «Люди вже понад рік у розпачі звертаються до нас, – зазначив речник. – Політики мали вирішити проблему ще рік тому, створивши більше місць для біженців. Перекладати відповідальність на самих людей – це неможливо, бо вільного житла просто немає».

