Совет Европы готовит Международную компенсационную комиссию — это второй элемент механизма возмещений

09:51, 19 сентября 2025
Этот шаг стал вторым ключевым элементом всеохватывающего механизма компенсаций: первым был уже функционирующий Реестр убытков.
Этот шаг стал вторым ключевым элементом всеохватывающего механизма компенсаций: первым был уже функционирующий Реестр убытков.
Рада Европы обнародовала проект Конвенции, которая предусматривает создание Международной компенсационной комиссии для рассмотрения заявлений и назначения возмещений жертвам российской агрессии против Украины. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, член Постоянной делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Этот шаг стал вторым ключевым элементом всеобъемлющего механизма компенсаций: первым был Реестр убытков, который уже функционирует.

Украина активно работает над внедрением этого инструмента, в частности через участие своих представителей в ПАСЕ. Ожидается, что механизм охватит все категории пострадавших, а сама Украина будет играть ведущую роль в его реализации.

«Рада Европы опубликовала проект Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Это означает, что после Реестра убытков начинает формироваться второй ключевой элемент механизма – именно он будет рассматривать заявления и назначать компенсации жертвам агрессии.

Украина продолжает активную работу, в частности и депутаты в ПАСЕ, чтобы компенсационный механизм действовал эффективно и охватывал все категории пострадавших. Украина должна играть ведущую роль в этих процессах – и мы это обеспечим.

Это путь к справедливости для каждого украинца и к тому, чтобы Россия заплатила за всё, что натворила с 2014 года», — отметила Кравчук.

