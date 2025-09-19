Практика судів
Рада Європи готує Міжнародну компенсаційну комісію — це другий елементу механізму відшкодувань

09:51, 19 вересня 2025
Цей крок став другим ключовим елементом всеохопного механізму компенсацій: першим був Реєстр збитків, що вже функціонує.
Рада Європи оприлюднила проект Конвенції, яка передбачає створення Міжнародної компенсаційної комісії для розгляду заяв і призначення відшкодувань жертвам російської агресії проти України. Про це повідомила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, член Постійної делегації у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Україна активно працює над впровадженням цього інструменту, зокрема через участь своїх представників у ПАРЄ. Очікується, що механізм охопить усі категорії постраждалих, а сама Україна матиме провідну роль у його реалізації.

«Рада Європи опублікувала проект Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Це означає, що після Реєстру збитків починає формуватися другий ключовий елемент механізму – саме він розглядатиме заяви і призначатиме компенсації жертвам агресії.

Україна продовжує активну роботу, зокрема і депутати у ПАРЄ, щоб компетенційний механізм діяв ефективно та охоплював усі категорії постраждалих. Україна має відігравати провідну роль у цих процесах – і ми це забезпечимо.

Це шлях до справедливості для кожного українця і до того, щоб Росія заплатила за все, що наробила з 2014 року», — зазначила Кравчук.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
