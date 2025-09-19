Практика судов
В Британии юрист был лишен права на практику за попытку скрыть свою профессиональную ошибку

14:38, 19 сентября 2025
Юриста исключили из реестра после того, как он удалил клиентское письмо, чтобы скрыть факт невыполненной работы.
В Великобритании 53-летнего юриста Кристофера Хоукса, который недавно получил право на практику, исключили из реестра после того, как он попытался скрыть собственную профессиональную ошибку. Об этом сообщает Law Gazette.

Как все произошло

Хоукс стал солиситором лишь в сентябре 2021 года, однако уже через год оказался в центре дисциплинарного дела. В мае 2022 года клиент направил ему запрос по делу о взыскании долга, но ответа не получил. Когда клиент обратился к его руководителю с вопросом о ситуации, юрист удалил оригинальное письмо из внутренней системы фирмы, чтобы скрыть факт невыполненной работы.

На следующий день он написал клиенту и своему наставнику, что якобы не получал этого письма.

Обнаружение и последствия

Руководитель Хоукса заметил удаление письма в системном журнале активности. Во время дисциплинарного слушания юрист признал, что намеренно пытался скрыть ошибку. В сентябре 2022 года его уволили за грубое нарушение.

Позиция Хоукса

На заседании Дисциплинарного трибунала он объяснил, что работал из дома в изоляции, чувствовал себя «не на своем месте» и не мог попросить помощи у руководства. В то же время он признал свою нечестность и не приводил исключительных обстоятельств.

Решение трибунала

Суд отметил, что это был единичный случай, касавшийся только одного клиента, однако действия Хоукса были сознательными и направленными на сокрытие ошибки.

Юриста исключили из профессионального реестра и обязали выплатить £5 000 судебных расходов.

