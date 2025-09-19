Практика судів
У Британії юриста позбавили права на практику за спробу приховати власну професійну помилку

14:38, 19 вересня 2025
Юриста виключили з реєстру після того, як він видалив клієнтський лист, щоб приховати факт невиконаної роботи.
У Великій Британії 53-річного юриста Крістофера Гоукса, який нещодавно отримав право на практику, виключили з реєстру після того, як він намагався приховати власну професійну помилку. Про це повідомляє Law Gazette.

Як усе сталося

Гоукс став соліситором лише у вересні 2021 року, проте вже за рік опинився в центрі дисциплінарної справи. У травні 2022 року клієнт надіслав йому запит щодо боргової справи, але відповіді не отримав. Коли клієнт звернувся до його керівника з питанням про ситуацію, юрист видалив оригінального листа з внутрішньої системи фірми, щоб приховати факт невиконаної роботи.

Наступного дня він написав клієнту та своєму наставнику, що начебто не отримував цього листа.

Виявлення та наслідки

Керівник Гоукса помітив видалення листа у системному журналі активності. Під час дисциплінарного слухання юрист визнав, що навмисно намагався приховати помилку. У вересні 2022 року його було звільнено за грубе порушення.

Позиція Гоукса

На засіданні Дисциплінарного трибуналу він пояснив, що працював з дому в ізоляції, почувався «не на своєму місці» та не міг попросити допомоги у керівництва. Водночас він визнав свою нечесність і не наводив виняткових обставин.

Рішення трибуналу

Суд зазначив, що це був одиничний випадок, який стосувався лише одного клієнта, проте дії Гоукса були свідомими й спрямованими на приховування помилки.

Юриста виключили з професійного реєстру та зобов’язали сплатити £5 000 судових витрат.

