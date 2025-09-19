В Индонезии украинца приговорили к пожизненному заключению за нарколабораторию на вилле

Украинец получил пожизненный срок, еще двое — по 20 лет.

В Индонезии суд вынес приговор гражданину Украины Роману Назаренко, приговорив его к пожизненному заключению за организацию производства наркотиков на своей вилле на острове Бали. Об этом сообщило издание Al Jazeera.

Задержание Назаренко произошло семь месяцев назад, когда правоохранители обнаружили в подвале его виллы большую лабораторию, где выращивали марихуану и изготавливали экстази. Во время судебного разбирательства прокуроры утверждали, что украинец был одним из ключевых организаторов наркосиндиката. Сам Назаренко настаивал, что его обманом втянули в преступную деятельность.

По данным Al Jazeera, в группировку, в которой действовал Назаренко, входили также граждане России. Глава Национального агентства Индонезии по борьбе с наркотиками Мартинус Хук отметил, что сотрудничество украинцев и россиян в преступных схемах на Бали становится все более частым явлением. «Это очень уникальное явление. Две страны находятся в состоянии войны, но здесь, на Бали, их граждане являются партнерами в преступлении, занимаясь незаконным оборотом наркотиков», — заявил он.

Кроме того, суд приговорил к 20 годам заключения двух других украинцев, братьев Никиту и Ивана Воловодов, а также россиянина Константина Круца. Их признали виновными в производстве и сбыте наркотических веществ.

