В Індонезії українця засудили до довічного ув’язнення за нарколабораторію на віллі

17:02, 19 вересня 2025
Українець отримав довічний термін, ще двоє — по 20 років.
В Індонезії українця засудили до довічного ув’язнення за нарколабораторію на віллі
В Індонезії суд виніс вирок громадянину України Роману Назаренку, засудивши його до довічного ув’язнення за організацію виробництва наркотиків на своїй віллі на острові Балі. Про це повідомило видання Al Jazeera.

Затримання Назаренка відбулося сім місяців тому, коли правоохоронці виявили у підвалі його вілли велику лабораторію, де вирощували марихуану та виготовляли екстазі. Під час судового розгляду прокурори стверджували, що українець був одним із ключових організаторів наркосиндикату. Сам Назаренко наполягав, що його обманом втягнули в злочинну діяльність.

За даними Al Jazeera, до угруповання, в якому діяв Назаренко, входили також громадяни Росії. Голова Національного агентства Індонезії з боротьби з наркотиками Мартінус Хук зазначив, що співпраця українців і росіян у злочинних схемах на Балі стає дедалі частішим явищем. «Це дуже унікальне явище. Дві країни перебувають у стані війни, але тут, на Балі, їхні громадяни є партнерами у злочині, займаючись незаконним обігом наркотиків», — заявив він.

Крім того, суд засудив до 20 років ув’язнення двох інших українців, братів Микиту та Івана Воловодів, а також росіянина Костянтина Круца. Їх визнали винними у виробництві та збуті наркотичних речовин.

суд Індонезія

