В США планируют «возродить» вымершую птицу додо — что о ней известно

22:55, 19 сентября 2025
На это потребуется пять-семь лет.
В США планируют «возродить» вымершую птицу додо — что о ней известно
Американский биотехнологический стартап Colossal Biosciences Inc. объявил о намерении восстановить вымершую в XVII веке птицу додо. Для этого компания уже привлекла $120 млн инвестиций, сообщает Bloomberg.

Как это работает

Учёные стартапа уже вырастили первичные половые клетки голубей — вида, который имеет близкую связь с додо. Часть инвестиций направят на строительство специализированного научного центра по изучению птиц в Техасе.

Основатели Colossal прогнозируют, что додо может появиться снова в течение ближайших пяти–семи лет.

Предыдущие разработки стартапа

Colossal уже известна своими амбициозными проектами: компания работает над возрождением «шерстяной мыши» и лютоволка — доисторического вида, который исчез более 12 тысяч лет назад. Кроме того, стартап запускает инициативы в сфере переработки пластиковых отходов и разработки программного обеспечения.

Что известно о птице додо

Додо, или маврикийский дронт, — вымерший вид нелетающих птиц, впервые описанный в 1598 году. Они часто становились добычей моряков и завезённых на острова животных.

Последнее подтверждённое научное наблюдение додо в природе зафиксировано в 1662 году. Исчезновение вида признали лишь в XIX веке, когда исследовали останки птиц, привезённых в Европу. Именно тогда учёные впервые доказали родство додо с голубями.

животные наука

